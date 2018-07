Jágr: Nefňukám! Ale nemůžu se srovnávat s tím, jaký jsem byl hokejista před dvěma lety

Kvůli kolenu, nebo fyzickým silám?

Koleno sice ještě trochu pobolívá, ale hlavně jde o fyzičku. Koleno jsem totiž léčil klidem a skoro nic nedělal. Moje tělo, svaly a stehna jsou slabý, což je vidět i na bruslení. Všechen nápor jde do kloubů a kolen. Dřív mi po konci sezóny většinou bohatě stačily dva měsíce přestávky. Necítil jsem po nich, že bych měl rezervy. Hned, jak jsem do tréninků skočil, bylo to v klidu.

Jenže teď dlouhou pauzu bez hokeje pociťujete...

Není to jednoduché. Nečekal jsem žádné zázraky a byl jsem rád, že jsem trénink přežil, není mi do zpěvu. V mých letech šest měsíců nic nedělat, to je jako když někomu zlomíte dvě nohy a pak chcete, aby hned první den výborně chodil nebo si šel zaběhat. Udělám ale maximum pro to, aby se můj stav den ode dne zlepšoval.

S jakou chutí tedy do přípravy na novou sezónu vstupujete?

Kdo má rád výzvy, rád mu přenechám své tělo a může si to zkusit. (směje se) Můj věk je mým hlavním omezením. Jsou věci, které bych chtěl, ale už nemůžu. A je jich víc a víc. Věřím ale, že až se noha a celé tělo častějšími tréninky posílí, bude se to jenom zlepšovat.

Tušíte, kdy byste mohl být stoprocentně připraven?

Za dva měsíce? Věřím, že se do začátku sezóny (8. září) dokážu natolik připravit, abych mohl zápas odehrát. Kdybych nevěřil, že to zvládnu, tak bych tady nebyl. Není to jednoduché, ale nefňukám. Je pro mě výzva zkusit se vrátit a dostat se do co nejlepší formy a Kladnu pomoct. Nejhorší by ale bylo, kdybych se srovnával s tím, jaký jsem byl hokejista před deseti nebo i dvěma lety. To prostě nejde, doba letí. Ale udělám maximum, to vám můžu slíbit.

Pomáhá vám v tom i vaše obrovská láska k hokeji?

Že něco milujete, ještě neznamená, že z toho máte i radost. Chuť a radost z hokeje přicházejí s úspěchem. Když se vám daří tak cítíte, že trénink nebo zápas vám něco dají. Věřím, že když se den ode dne budu cítit líp, přijde i ta radost.

Na začátku května se v německém tisku objevila zvěst, že o vás stojí berlínský Eisbären. Řešil jste i jiné varianty než vaše prvoligové Rytíře?

Upřímně říkám, že jsem nic neřešil. V hlavě jsem měl jen to, abych se co nejrychleji vyléčil a dostal se postupně do ideální formy. Mám teď jediný cíl - abych se zítra cítil líp než dneska. A takhle aby to šlo dál den za dnem. Snad se pak jednou budu cítit super.

Přijde vám kádr Kladna dostatečně silný, aby mohl bojovat o postup do extraligy?

Cíl je udělat play off a dostat se v něm co nejdál. Ale vyřazovací část nebo baráž nezačíná už příští měsíc. Nejsem zastáncem toho, aby mužstvo bylo v ideální sestavě a nejlepší formě na začátku září. To je naprostá blbost.

Jaký je tedy váš pohled na věc?

Mám názor, že naši junioři a odchovanci by měli hlavně na začátku sezóny dostat šanci a bude jen na nich, jak ji využijou. Pokud ne a budu mít zároveň pocit, že nemáme šanci bojovat o baráž, samozřejmě se pokusíme mužstvo posílit. Když k tomu bude dostatek financí...

Máte radost, že jste do Kladna zlákal Petra Vampolu, který vám dělal centra na zlatém MS před osmi lety? Vampola byl původně po minulé sezóně strávené v Českých Budějovicích rozhodnutý ukončit kariéru.

Hlavně uvidíme, v jaké přijede formě (do přípravy Kladna by se měl zapojit na začátku srpna). Že se Petr nechal zviklat (k pokračování kariéry), je jedna věc, druhá pak, jak na tom bude. Doufám, že bude hrát minimálně stejně dobře jako minulou sezónu, když jsme hráli play off proti Budějovicím. Byl to jejich klíčový hráč a mile mě překvapil, kolik minut odehrál a jakým způsobem je odehrál. Je fajn, že na nabídku kývnul, ale sezóna začíná zase od nuly. Co bylo minulý ročník, je zapomenuto.

Pokud bude ve formě, máte v plánu s ním nastupovat v jedné formaci?

Hlavně je otázka, jestli budu hrát já. Zatím bych nepředbíhal. Uvidíme, co se stane během následujících dvou měsíců.