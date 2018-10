Hráči si potřebují udělat pořádek v hlavách, říká nový ústecký trenér Mareš

Jak bylo pro vás těžké rozhodování převzít vedení celku, který se potýká s herní i výsledkovou mizérií?

Jsem Ústečák a vždycky jsem chtěl být hlavním trenérem v první lize. Proto jsem měl jasno. Na jednu stranu mě mrzelo, že jsem opustil druholigový Děčín a tím i rozdělanou nějakou práci. Zároveň jsem asi naštval pár lidí kolem děčínského hokeje, z druhého úhlu ale věřím, že můj krok chápou. Trénování v první lize je výš než ve druhé.

Stal jste se aktérem ústeckých trenérských rošád. Co na to říkáte?

To je spíš otázka na vedení klubu, ne pro mě. Výsledky nebyly a asi museli něco udělat. Pokud jde o áčko, vrátili jsme se v úterý ve tři hodiny ráno z Havířova a od devíti hodin jsme měli sraz na ledě. Hráči předtím trénovali dobře, jsou fyzicky připraveni a v tom budeme pokračovat. Máme několik zraněných a nemocných, navíc z tréninku odstoupil kapitán Martin Vágner, ale to patří k hokeji.

Příští zápas hraje Ústí nad Labem až v sobotu. Na čem chcete do té doby zapracovat?

Je to oproti předchozím dnům klidnější týdenní režim. Budeme trénovat a cítím, že mužstvo si potřebuje především udělat pořádek v hlavě. Kluci určitě hokej hrát nezapomněli a nejsou tady hráči na poslední místo v tabulce. Jak jsem naznačil, všechno tkví v hlavách. Ústí prohrálo sedmkrát o branku, což na psychice nepřidá.

Zmírňuje tristní realitu s posledním místem v tabulce fakt, že žádný tým z první ligy nesestupuje?

Nikdo nechce být úplně dole. Před sezónou vyhlásili v Ústí jako cíl play off, ale nebudu říkat, že teď pomýšlíme na elitní osmičku. Hlavně chceme vyhrávat a nebýt poslední. Jinak za chvíli nebude v Ústí nikdo chodit na hokej.

Úterní trénink jste vedl sám. Počítáte s doplněním trenérských postů o asistenta?

O jeho obsazení rozhodnou jednatelé klubu mezi sebou. Měl by to být trenér z vlastních zdrojů. Z extraligy kouč za drobné do Ústí trénovat nepůjde.

Jak by měl vypadat ústecký scénář pro další zápasy?

Chce to vyhrát nejbližší utkání a odstartovat vítěznou šňůru.

Budete mít už k dispozici útočníka Jaroslava Roubíka?

Po zranění byl už v pondělí na domácím ledě, kde trénoval sám, když jsme hráli v Havířově. Vždycky to byl rozdílový hráč, který v posledních pěti letech vyhrál klubové bodování. Je to ikona první ligy a pořád výjimečný hokejista pro tuto soutěž. Myslím, že se rychle dostane znovu do tempa.