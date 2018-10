Mistr světa se pokusí pozvednout poslední Ústí. Chci se věnovat hlavně bekům, říká bývalý obránce

Jednoho bývalého reprezentanta na ústecké lavičce střídá další světový šampión. Je to zajímavá návaznost. Bavili jste se o tom s Janem Čalounem?

S Honzou jsme o tom nemluvili. Oba jsme sice v jednom klubu, ale já byl trenérsky u mládeže a měl jsem nabitý program s dorostem i třetí třídou. Zavolal mi jednatel Vladimír Evan, jestli by mě zajímala práce s prvoligovým áčkem. Za takovou možnost jsem byl rád. Přece jen je to posun v trenérské kariéře a nabídku jsem přijal. Přijel jsem večer ze zápasu s dorostem a zavolali jsme si hlavním trenérem Marešem, že už je to oficiální. A další den jsem už byl na tréninku. Jenom jsem si přenesl věci od mládeže k áčku.

Jakou máte představu o svém zapojení do trenérské branže v první lize?

Jsem začínající trenér, co se týče angažmá u mužstva dospělých v profesionálním hokeji. I po skončení hráčské kariéry v roce 2010 jsem samozřejmě sledoval, jak se všechno v hokeji vyvíjí. Ale dělal jsem dosud výhradně s mládežnickými kategoriemi. Budu chtít uplatnit především poznatky a postřehy z vlastní hráčské éry. Máme docela mladou obranu, se kterou budu pracovat. Snažím se pomáhat bekům, aby se posouval výkon nejen jednotlivců, ale zlepšovala se defenzivní hra celého mužstva.

Z čeho hodláte vycházet?

Komunikace s hráči je jiná, než třeba u dorostu. Když jsem úplně začínal jako trenér, měl jsem sice za sebou dráhu zkušeného hokejisty, ale pohled z ledu je jednodušší oproti střídačce. Hrál jsem až do čtyřiceti let, kdy jsem přece jen ztratil vnitřní motivaci. V trenérské práci s mládeží jsem čerpal z toho, co jsem nasbíral jako hráč. Asi jsem klidnější typ trenéra.

Jsou pro vás trenérskou inspirací nynější koučové Václav Prospal, Jiří Dopita, Jiří Vykoukal, Robert Reichel, Václav Varaďa, Pavel Patera a další vaši bývalí reprezentační spoluhráči?

Tihle kluci, které uvádíte, jsou trenérsky mnohem dál než já. Samozřejmě se známe. S budějovickým Prospalem, vsetínským Dopitou a prostějovským Vykoukalem se potkáme při vzájemných zápasech v první lize. Vím, že Miloš Hořava, se kterým jsem hrál v jedné obranné dvojici za Litvínov v roce 1998, má taky skvělé trenérské jméno. Učil jsem se od něj plno věcí jako od zkušenějšího hráče.

Během bohaté kariéry jste působil také ve Finsku, Rusku, Švédsku, Švýcarsku a Itálii, v extralize na Kladně, v Litvínově a v Plzni. Přesto jste spojil svůj současný hokejový život právě s Ústím nad Labem. Co je důvodem?

Jsem ústeckým odchovancem. V zahraničí jsem strávil hodně času, poznal jsem tamní náročnost na hráče. Snažím se si něco z toho vzít. Nacestoval jsem se dost. K Ústí si udržuji trvalý vztah a jsem doma, kde mám rodinu. Znám to tady a mám to rád. Proto jsem tady začal trénovat i s těmi nejmladšími, na kterých mi záleží.