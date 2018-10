Akce inzerát slaví úspěch, slavný hokejový klub je druhý

Před pár měsíci se tento postup zdál úsměvný, ale měl své opodstatnění. Teď má i výsledky. Prvoligový hokejový klub ze Vsetína si podal na jaře inzerát, že přijme gólmana. Do klubu nakonec přišel pětadvacetiletý běloruský brankář Jan Šelepněv. Po šestnácti odehraných zápasech sezóny 2018/2019 se klub drží na druhém místě Chance ligy a nová posila vychytala osm výher, což ji řadí na druhé místo ve statistikách všech mužů s maskou v soutěži.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o hráče mimo EU, je jeho angažování u nás složitější, a proto jsme museli splnit všechny podmínky spojené s jeho případným působením v Česku. S tím souviselo i uvedení inzerátu přes úřad práce, jelikož to jinak nejde," vysvětlil v létě medializaci vystaveného inzerátu jednatel týmu Daniel Tobola.

V klubu pro probíhající ročník vsadili na dvojici Šelepněv a David Gába. První má na kontě odchytaných jedenáct utkání, druhý o pět méně. Vsetínský klub inkasoval zatím 42 branek, jen dva kluby obdržely méně gólů.

Bělorus přišel do klubu, který má bohatou a úspěšnou histroii - mistr extraligy 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, druhé místo v roce 2000 a třetí příčka v Evropské hokejové lize v roce 1998.

Sezóna 2018/2019 a Jan Šelepněv Zápasy 11 Výhry 8 % úspěšnost 90,43 Průměr gólů na zápas 2,49 Pořadí mezi všemi brankáři Chance ligy % úspěšnost 13. místo Obdržené góly 9. místo Výhry 2. místo Odchytané minuty 5. místo (Celkem v první lize zasáhlo do utkání 44 gólmanů)

„S agentem jsme všechny věci ohledně možností a smluv řešili okolo dubna. Řekl mi, že je tu jedna dobrá nabídka ze Vsetína. Zjistil jsem si informace o klubu, mluvil s lidmi, kteří zde hráli. Všichni mi řekli, že je to krásné město, hraje se tady skvělý hokej v dobré soutěži, organizace je výborná, a to od generálního manažera až po maséra. Všechno je skvělé," řekl běloruský gólman pro klubový web hc-vsetin.cz.

Šelepněv začal s hokejem v sedmi letech, předtím se věnoval také gymnastice. Loni hrál v asijské lize. Nyní se usadil v druhé nejvyšší české lize a anabázi s inzerátem neřeší.

„Agent mi říkal, že se tuto informaci dočetl v některém z rozhovorů a že se o tom hodně mluvilo. Dále jsem se o to ale nijak nezajímal. To spíše agent, který zařizoval všechny oficiality a věci okolo smlouvy. Já se soustředil na tréninky," řekl gólman, který poznal také KHL a několik světových šampionátů.

"Nejlepším zážitkem jsou pro mě mistrovství světa. Hrál jsem dohromady na čtyřech světových šampionátech – dvou do osmnácti a dvou do dvaceti let."

Zařadí k nejlepším zážítkům i postup do extraligy?