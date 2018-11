Plekanec přiznal zájem z extraligy. Co šéfům odpověděl? A co reprezentace?

Oblékl na sebe modrý kladenský dres a spolu se zbytkem týmu Rytířů včetně Jaromíra Jágra absolvoval středeční dopolední trénink. Znamená to tedy, že se hokejový útočník Tomáš Plekanec po svém konci v Montrealu a návratu do Čech už rozhodl o svém dalším angažmá? Vůbec ne. Definitivní verdikt padne během následujících dvou týdnů, až šestatřicetiletý kladenský odchovanec vyléčí problémy se zády.

Jak se po středečním tréninku cítíte?

Nic moc, teprve se do toho dostávám. Čtyři týdny jsem zraněný a na led jsem se chodil spíš jen sklouznout. Už se to sice zlepšuje, že můžu jít do tréninku, pořád to ale není takové, abych mohl dělat víc, než dělám teď. Snažím se nabrat kondičku, kterou jsem ztratil. Snad bych zhruba za dva týdny mohl začít hrát. Už se na to strašně těším.

Po příletu jste kvůli problémům se zády navštívil profesora Pavla Koláře. Co vyšetření ukázalo?

Potvrdilo se, že nemám jiné problémy, než o kterých už jsem věděl po prvním vyšetření v Kanadě.

V úterý večer jste šel na led s Jaromírem Jágrem, hráčem a majitelem Rytířů. Už vás do Kladna lanařil?

Ne. Vůbec jsme se o tom nebavili, ani slovo. Už dřív jsme si volali a ptal jsem se ho, jestli na Kladně, než se dostanu do pohody, můžu trénovat. V průběhu času si sedneme a něco vymyslíme.

Kladno o vás pochopitelně velmi stojí...

Nepřikláním se k ničemu. Zatím jsem to neřešil a moc nad tím nepřemýšlel. Zatím se opravdu jen připravuju a nabírám kondičku. Během té doby budu mluvit nejen s Jardou, ale i dalšími (majiteli klubů – pozn. aut.). Zahrát si s Jardou by bylo super, ale on ještě tak čtyři pět let bude hrát, takže to určitě zvládneme.

Velký zájem o vaše služby projevují i extraligové kluby. Přihlásily se Třinec, Vítkovice, mluví se o Kometě i Spartě...

Pár klubů se ozvalo, s nikým jsem ale konkrétně nemluvil. Nechci být konkrétní, nemá to zatím cenu rozebírat. Všem jsem jen říkal, že se zatím dostávám do kondice, budu trénovat na Kladně a během té doby se budu se všemi zájemci bavit. Rád bych samozřejmě hrál extraligu, něco málo mám v hlavě, ale opravdu jsem o tom zatím moc nepřemýšlel.

Podle čeho se budete během následujících dvou týdnů rozhodovat?

Rozhodnu se podle toho, jak budu v dané chvíli cítit, co je pro mě nejlepší. Jak herně, tak po ostatních stránkách. Dám i na pocity. Teď se chci hlavně uzdravit, abych se cítil dobře a věděl, že jsem stoprocentně připravený hrát.

Existuje i varianta, že byste formou střídavých startů nastupoval za Kladno v první lize a zároveň v některém z extraligových celků?

Dobře to zkoušíte... (směje se). Já to ale fakt nevím.

Hádej, kdo je tu šéf? pic.twitter.com/wNatUaMrNG — Petr Kadeřábek (@PetrKada1) 14. listopadu 2018

Těší vás, jak velký zájem o vás doma panuje?

Je to hezký. Pár zpráv jsem od klubů dostal, ale ani nevím, jestli je zájemců pět, šest nebo osm. Z hlavy to fakt nedám.

Po letošním MS jste oznámil svůj konec v reprezentaci. Nepřehodnotíte kvůli nynějšímu přesunu do Evropy své rozhodnutí?

Určitě ne. Budu fanouškem reprezentace, ale určitě ne hráčem. Možná budu pomáhat kustodům a budu hráčům nosit vodu (směje se).

Už jste se smířil s tím, že po konci v Montrealu je vaše kariéra v NHL definitivně uzavřená?

Jasně. Nejsem ve stadiu, že bych nevěděl, v jaké fázi kariéry jsem. Je mi třicet šest, NHL se spoustou mladých hokejistů je úplně někde jinde. Nejtěžší chvíli jsem zažíval, když přišel konec v Montrealu a šel jsem za kluky do kabiny. Když jsem jim oznamoval, že končím, že Montreal o mě ztratil zájem. Uvědomil jsem si, že do té kabiny, ve které jsem strávil velkou část kariéry, už nikdy nepůjdu.

Když jste se s Montrealem loučil, byl na vás záběr na kostce nad ledem a fanoušci vám připravili potlesk vestoje. Přepadlo vás v té chvíli dojetí?

Nečekal jsem to. Je krásné, že lidi umějí ocenit hráče za jejich služby, které klubu odvedli. Ať jsem to já, nebo kdokoliv jiný. Moc jsem si jejich reakci užil a asi na to do konce života nezapomenu.

Jste rád, že jste se před koncem v zámoří alespoň stačil přehoupnout přes tisícovku odehraných zápasů v NHL?

Je to jenom číslo. Nejdůležitější jsou ty emoce, které člověk za kariéru prožije. To je daleko cennější. 1001 zápasů sice možná vypadá na papíře hezky, ale já si cením těch emocí a zkušeností, které jsem za ta léta zažil.