Odečet bodů? Beru to na sebe, tvrdí trenér hokejových Budějovic

Dva roky prožil bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal na postu jednoho z asistentů reprezentačního kouče Josefa Jandače, aby se pak vydal na samostatnou trenérskou dráhu. A to v rodných Českých Budějovicích, kde v roli hlavního kouče tamního prvoligového Motoru usiluje o návrat tradičního klubu do extraligy. Daří se mu, ale na triku má i jeden nečekaný průšvih, který stál jeho tým body.

Po utkání na ledě posledního Ústí nad Labem přišla pro Prospala i celý klub nečekaná sprcha. Zápasy v Kladně a v Ústí nad Labem sice Motor na ledě vyhrál, ale body z nich nakonec mít nebude. Střetnutí byla kontumována 5:0 pro jeho soupeře, protože Jihočeši porušili pravidla o počtu starších hráčů nad 20 let.

Podle technických norem může v utkání Chance ligy nastoupit za družstvo 21 hokejistů. A to dva brankáři bez omezení věku a 19 hráčů v poli, z nichž maximálně 17 ve věku 20 let a starších (ročník 1998), přičemž do uvedeného počtu se berou i všichni mladší hráči, kteří nesplňují podmínky startu za reprezentace České republiky.

V Ústí jste vyhráli 4:0 a odjížděli jste s jednobodovým náskokem v čele tabulky. V úterý dopoledne bylo nakonec všechno jinak a klubu byly odečteny body. Co na to říkáte?

Snažíme se vždycky postavit nejlepší možnou sestavu, protože hrajeme na vítězství. To, že prostě přišla taková situace, mě mrzí, je to holt všemi těmi pravidly, která tady máme. Dáváme mládí zelenou, musí hrát a tím, že jsem tam zařadil jen jednoho, padá chyba na mou hlavu.

Administrativním způsobem ztratily České Budějovice první místo v tabulce...

Přišli jsme o šest bodů, a máme teď dvě možnosti. Buď se k tomu postavíme tak, že se budeme litovat, a nebo to použijeme jako motivaci, abychom se na první místo vrátili. Čeká nás pět těžkých zápasů, které budou následovat, a budeme chtít každý z nich vyhrát.

Jak se vám zamlouvá prvoligový hokej a práce ve druhé nejvyšší soutěži?

Baví mě. Teď bych Budějovice určitě neopustil. Rozdělanou práci chci dotáhnout do konce.

Je těžké potvrzovat s Budějovicemi roli favorita?

Kamkoli přijedeme, musíme to dokazovat. Žádná vítězství nebyla jednoduchá. Záleží nám na tom, jakým hokejem se prezentujeme.

S reprezentací jste byl v minulé sezoně na olympiádě i na mistrovství světa, teď si musíte zvykat na prvoligové stadiony v Česku. Je to velký rozdíl?

Ať člověk chce nebo nechce, tak svým způsobem je to úplně někde jinde po stránce zabezpečení, zázemí, hal, cestování. Na druhou stranu jde pořád o hokej. Jsem z Budějovic, naučil jsem se ho hrát tady. Dostal jsem šanci trénovat áčko ve městě, odkud pocházím, a této šance si vážím. Snažím se, aby to po herní stránce fungovalo a práce mě naplňuje.

Jste dál v kontaktu s bývalými trenérskými kolegy z národního týmu Josefem Jandačem a Jiřím Kalousem?

Samozřejmě. Do KHL a do Ruska, kde trénují, mě ale nelákali. Věděli, že jdu do Budějovic, a navíc už mají v Magnitogorsku plno. Mně se do Ruska nechce a ani bych tam nešel. Byl jsem dlouho pryč a přišel čas, abych něco vrátil Budějovicím.

Jak vzpomínáte na nedávnou reprezentační kapitolu?

Tohle angažmá mi dalo moc, byla to obrovská výzva. Kdybych řekl ne, byl bych sám proti sobě. Jsem rád, že jsem byl dva roky u reprezentace. Spoustu věcí jsem se naučil, poznal báječné lidi.