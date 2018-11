Útočník Karabáček bude hrát v první lize za České Budějovice

Hokejový útočník Václav Kabaráček skončil po měsíčním hostování z Komety Brno v Hradci Králové a byl nově zapůjčen do prvoligového Motoru České Budějovice. Na jihu Čech bude dvaadvacetiletý odchovanec pražských Letňan hostovat do konce ledna a klub na něj může do té doby uplatnit opci do konce sezony.