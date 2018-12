Karabáček zářil při výhře Českých Budějovic nad Kladnem

Motor po skvělém výkonu v úvodním dějství vedl nad Rytíři už 3:0. Dvěma góly k tomu pomohl Karabáček, jenž ve zbytku utkání zkompletoval hattrick a navrch přidal ještě dvě asistence. Kladno, které nastoupilo bez Tomáše Plekance a stále i bez Jaromíra Jágra, potvrdilo matnější období, v němž ztratilo čtvrtý z pěti duelů. Rytíři klesli na čtvrtou pozici.

Středočeši nastoupili v poslepované sestavě jen s patnácti hráči v poli a na pozicích obránců ještě hráli útočníci Patrik Machač a Tomáš Kaut. Od 37. minuty z devítky útočníků vypadl Jakub Hajný, který po bitce s Vincentem Dunnem zamířil do šatny s trestem na pět minut a do konce utkání. Desetiminutové tresty si navíc museli odpykat Tomáš Vildumetz, Petr Vampola a Šimon Jelínek.

"Nevstoupili jsme do utkání špatně, prvních deset minut jsme byli celkem aktivní a měli nějaké šance, potom ale Budějovice vstřelily tři góly. Od druhé třetiny jsme se dostali do zápasu a dvakrát skórovali, bohužel naší blbostí a domácí chytrostí jsme se nechali vyprovokovat k faulům. Jelikož jsme sem přijeli v patnácti a přišli jsme v průběhu duelu o další hráče, zbyly nám jen dvě pětky a zápas jsme ztratili," řekl trenér Kladna David Čermák.

"Skóre klame. Soupeř sice přijel s malým počtem hráčům, jenže to je dvousečné. Jejich kluci, kteří tady hráli, se vybejkovali k dobrému výkonu. Kladno se i v kombinované sestavě samo neporazí. A my jsme nebyli připraveni hrát celých šedesát minut," řekl webu Motoru jeho kouč Václav Prospal.

"Pokud jde o bitku, kluci si to na ledě rozdali jako chlapi, což je podle mého názoru normální. Klobouk dolů před Hajným, že měl koule se Dunnovi postavit. Možná by se mělo upravit pravidlo, aby hráči mohli v utkání pokračovat, i když v tomto případě by to nebylo nic platné," dodal Prospal. Dunn má totiž zlomenou ruku a Hajný vykloubené rameno.

Jihlava proti Třebíči vedla díky dvěma gólům v oslabení 2:0. Skóre otevřel v 18. minutě Lukáš Anděl a na konci druhé třetiny zvýšil obránce Petr Štindl. Horácká Slavia se ale v derby nevzdala. Ve 44. minutě snížil v přesilové hře Adam Raška a za dvě minuty vyrovnal bek Karel Nedbal. V rozstřelu zajistil výhru Dukly Anděl.

Na třetí pozici se posunul Vsetín, který před bouřlivou kulisou porazil Frýdek-Místek 6:2. Dvěma góly k tomu pomohl kanadský útočník Mitchell Theoret.

Skvělým představením se před Vánoci naladili hráči Prostějova, kteří doma rozstříleli Kadaň 11:1. O vysokém triumfu Jestřábů bylo rozhodnuto už po dvou třetinách, kdy domácí vedli 9:0. Hattrickem a dvěma asistencemi se blýskl Lukáš Žálčík, rovněž pět bodů za dva góly a tři přihrávky zaznamenal Marek Račuk.

Před svými fanoušky uspěla i Slavia, jež porazila 5:1 poslední Ústí nad Labem. Sešívaní uspěli ve čtvrtém z posledních pěti utkání, naopak Slovan si připsal pátou porážku za sebou. Hodně se o to zasloužil domácí útočník Denis Heldák, který skóroval dvakrát v rozmezí pěti minut a otočil ve druhé třetiny stav na 2:1.

Litoměřice zvítězily i díky dvěma gólům Lukáše Rouska v Benátkách nad Jizerou 4:2 a Přerov udolal Havířov rovněž 4:2.