Hokejové Kladno ulovilo před blížícím se závěrem základní části první ligy posilu do obrany. Majitel aktuálně druhého týmu tabulky Chance ligy Jaromír Jágr podepsal do konce sezony smlouvu s dvoumetrovým rakouským zadákem Andrém Lakosem. Devětatřicetiletý rodák z Vídně ve své kariéře startoval na ZOH 2002 v Salt Lake City a o dvanáct let později v Soči i na devíti světových šampionátech elitní kategorie.