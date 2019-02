Úlet v první lize! V přerušené hře úmyslně vypálil po rozhodčím. Jakého se dočkal trestu?

Sudí Michal Dědek šest minut před koncem duelu zdviženou pravicí signalizoval faul domácích, kterého se dopustil právě Vymazal. V přerušené hře pak olomoucký rodák ve vzteku odpálil kotouč směrem k Dědkovi, který stačil zvednout nohu a puku se tak vyhnul.

Vymazal kromě dvou minut za podržení obdržel od rozhodčích i trest ve hře a zápas pro něj předčasně skončil. Od disciplinárky následně vyfasoval další postih, když mu byla zastavena činnost do 20. února, tedy na šest duelů.

Přišel tak o středeční zápas s Prostějovem, nezahraje si ani proti Vsetínu, Benátkám nad Jizerou, Jihlavě, pražské Slavii a Přerovu. Do akce se bude moci vrátit na poslední dvě utkání základní části, do play off první ligy Poruba nepostoupí.