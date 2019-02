Góly v první a poslední minutě rozhodly, Vsetín se vrací na druhé místo

V hodně rozdílném rozpoložení šly do zápasu oba týmy. Zatímco Litoměřice vyhrály z posledních pěti zápasů čtyři, Vsetín ve stejném počtu duelů slavil tříbodový zisk jen dvakrát. V tabulce se po včerejším jasném vítězství Kladna nad Kadaní 8:2 propadl na třetí místo.

A na nápravě začali Valaši pracovat hned od úvodního buly. Do vedení se dostali již po patnácti sekundách hry, kdy se trefil Roman Rác. Do konce úvodní části se již skóre neměnilo a favorit tak šel do kabin s jednobrankovým náskokem.

Na druhou a poslední branku si fanoušci museli počkat až do 60 minuty, kdy vítězství domácích pečetil gólem do prázdné branky Kanaďan Mitchell Theoret.

Domácí gólman David Gába si díky 28 úspěšným zákrokům připsal podruhé v sezoně čisté konto.