Přichází den návratu? Jágr odcestoval s Kladnem do Havířova, večer může nastoupit

V neděli tomu byl přesně rok, co Jágr po ostrém ataku od havířovského Marka Sikory skončil na mantinelu, zápas pro něj skončil už po pár minutách, a naopak započaly vleklé potíže se zraněními.

Nejproduktivnější Evropan v dějinách NHL poté v uplynulé sezoně naskakoval do zápasů základní části a play off jen na jedno střídání, to kvůli odehrání potřebného počtu utkání, aby mohl Kladnu pomoct v baráži. Do ní se sice Rytíři dostali, Jágr se ale nestačil dát zdravotně do pořádku a prolínací soutěž o extraligu nehrál.

Jaromír Jágr na střídačce.

Vlastimil Vacek, Právo

V letních přípravných duelech se sice do hry vrátil, jenže 23. srpna si proti Litoměřicím přivodil další zranění. Věřil sice, že začátek nové sezony stihne, to se ale nestalo. Svůj návrat na led v rozehraném ročníku plánoval už několikrát, pokaždé z něj ale sešlo.

Minulou středu před soubojem s poslední Kadaní vzkázal, že v šestačtyřiceti už hrát hokej nechce a nebude. Naznačil tak, že jej na ledě fanoušci uvidí až v sedmačtyřiceti letech, tedy po pátečních narozeninách.

A návrat legendy podle informací Sport.cz může přijít už dnes, shodou okolností právě proti Havířovu. Tedy soupeři, proti kterému Jágrovy zdravotní patálie v minulé sezoně odstartovaly.

Kladno do konce sezony i s Plekancem

Kladnu aktuálně patří v tabulce druhé nejvyšší soutěže čtvrtá příčka, na třetí České Budějovice ale ztrácí jen bod a na druhý Vsetín tři. Do konce základní části Rytíře čekají už jen čtyři duely – v Havířově, doma s Ústím nad Labem, v Třebíči a s Litoměřicemi.

Kladenští už mají až do konce sezony k dispozici útočníka Tomáše Plekance, který ve středu naposledy v základní části nastoupil v extralize za Brno. Do Komety by se vrátil na play off jen v případě, že by Rytíři nepostoupili do baráže o nejvyšší soutěž.