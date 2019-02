Mám slzy v očích. S Jágrem v play off všechny smeteme! má jasno benjamínek

„Porážka je jediná kaňka, jinak to byl svátek. Moc jsem se těšil a byli jsme všichni rádi, že přijeli v takové sestavě," těšil se brankář Havířova Ondřej Bláha z přítomnosti nejen neproduktivnějšího Evropana v NHL Jágra, ale také Tomáše Plekance. „Nervózní jsem nebyl. Bral jsem to tak, že čím lepší soupeř, tím větší vítězství. Bohužel to se nepodařilo," krčil rameny 26letý odchovanec českobudějovického hokeje.

Signály, že si Jágr pro svůj návrat vybere právě havířovský led, unikaly na veřejnost už několik dní. „Něco se psalo, ale pořád to nebylo jisté," odmítal Bláha, že by se jeho předzápasová příprava smrskla na studování Jágrových střel na videu. „To by bylo dlouhé video za ty roky, co hraje. Asi bych to nestihl načíst," připomněl přes dvacet let dlouhou kariéru legendárního útočníka. „Tak jsem to zkusil bez videa a gól mi nedal. Bohužel ho dali jiní," pokračoval.

Zleva Šimon Jelínek z Kladna, Jakub Matai z Havířova, Antonín Melka z Kladna a David Chroboček z Havířova si vyřizovali názory i ručně

Jaroslav Ožana, ČTK

Inkasoval třeba z trestného střílení, které na konci první třetiny proměnil útočník Jakub Strnad. „Říkal jsem si, kdo ten nájezd pojede. Nakonec to dopadlo tak, že jsem dostal gól, takže jsem si možná mohl přát někoho jiného, třeba Jágra," smál se Bláha.

Oba držitele několika medailí z mistrovství světa na ledě vnímal. „Hlavně v přesilovkách si to tam pěkně postavili a zatápěli nám. Hráli výborně. Jsou to ikony a lidi na ně přišli. Za Kladno odvedli dobrou práci," pochválil soupeře havířovský gólman.

Jako kluk se s Jágrem fotil, teď s ním hrál

Výjimečný okamžik Jágrova návratu si užívali nejen domácí borci. Nadšení z něj byli i kladenští spoluhráči. „Už když jsem šel na rozbruslení, tak se mi podlamovala kolena. Byla to fakt nádhera koukat na něj a Tomáše Plekance. To se nejde ani soustředit na rozbruslení, koukáte pořád na Plekyho, nebo na Jardu, úplně vás to vyvede z rovnováhy. Je to nádherný pocit," svěřoval se nejmladší člen kladenské rytířské družiny 18letý Šimon Jelínek.

S oběma zkušenými hokejisty byl na ledě v přesilovkách. Po Plekancově přihrávce trefil v první třetině horní tyč domácí branky. „Nevím ani, co na to říct, je nádhera, že mi trenér věří a pošle mě s takovými hráči na přesilovku. Mám z toho slzy v očích," přiznal Jelínek.

Hokejový útočník Jaromír Jágr během rozbruslení.

Jaroslav Ožana, ČTK

O téměř dvacet let staršího spoluhráče se kladenský odchovanec pochopitelně zajímal od malička. „Pamatuji si, že jsme jednou v šesté třídě měli trénink a on se šel rozbruslit na led. Udělal jsem si s ním tehdy fotku. Nikdy bych nevěřil, že si s ním zahraji v jedné formaci přesilovku," řekl Jelínek, který má o nyní úplně jasno, jak dopadne letošní sezona. „Musíme ještě nějaké věci vypilovat a v play offf všechny smeteme!" zdůraznil autor třináct prvoligových gólů.