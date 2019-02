Jágr fanoušky nejprve vyděsil, pak exceloval. Při domácím debutu byl u všech gólů Kladna

Přesně po roce a třech dnech od zranění po zákroku havířovského Sikory absolvoval soutěžní zápas na domácím ledě. A návrat na kladenský zimák to byl pro Jaromíra Jágra hodně povedený. Sedmačtyřicetiletý útočník po boku Tomáše Plekance v utkání první hokejové ligy proti Ústí nad Labem exceloval a byl na ledě už všech gólů Rytířů. Pod výhru 3:2 se legenda českého hokeje podepsala dvěma asistencemi.

Čtyřicet minut před utkáním vjel při rozbruslení na led, tradičně jako úplně poslední z hráčů. A jako jediný bez helmy, takže i krátkozrací jedinci ho na první dobrou museli poznat. Jágr se ve volném tempu na ledě sklouzl, protáhl a vyzkoušel si puk, pak ale musel některé z fanoušků, kteří dorazili na stadion s velký předstihem, vyděsit.

Přestože zbytek týmu absolvoval rozbruslení celých dvacet minut, on led opustil už po osmi minutách a zmizel do šatny. Co se děje? Neobnovil si zranění? Dojde vůbec na jeho domácí premiéru v sezoně?

Jaromír Jágr nastupuje na kladenský led před utkáním s HC Ústí nad Labem.

Vlastimil Vacek, Právo

Minutu před začátkem duelu se všichni mohli uklidnit. Sedmačtyřicetiletá legenda opět jako poslední vstoupila na kluziště a téměř čtyři tisícovky diváků na kladenském zimáku jí přichystaly suverénně nejbouřlivější přivítání ze všech hráčů.

A aplausu se mu dostávalo i po startu utkání, neboť jeho formace s Plekancem a Melkou znamenala pro ústeckého brankáře Stezku permanentní nebezpečí. Ve čtvrté minutě sice tribuny zklamaně zahučely, když Jágr ve vyložené šanci sám před brankou minul, o pět minut později už ale ukázal svou genialitu. Z pravého kruhu parádně našel na druhém křídle Říhu a ve svém druhém zápase sezony se tak dočkal premiérového kanadského bodu.

Legendy! Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec při poradě během utkání Chance ligy.

Vlastimil Vacek, Právo

Zejména souhra s Plekancem fungovala na jedničku a vypadalo to, že někdejší spoluhráči z reprezentace jsou spolu schopní hrát i poslepu. A oba byli na ledě i u druhého gólu Rytířů, který po 39 vteřinách hry vstřelil v první přesilovce Jelínek.

Právě do Jágra s Plekancem vkládají Kladenští velké naděje, že díky nim půjde hra v početní převaze nahoru. Vždyť před soubojem s Ústím byli ve využití přesilových her s 14,23 procenta třetím nejhorším týmem soutěže. A že se dvěma zkušenými borci jdou kladenské přesilovky nahoru, se ukázalo i ve 46. minutě, kdy skóroval Vampola a Jágr si připsal svou druhou asistenci v zápase.

A od druhé třetiny okusil Jágr i momenty, které ve své kariéře nezažil už hodně dlouho. Kromě přesilovek ho trenéři začali posílat i na oslabení a rozhodně byste nepoznali, že nejde zrovna o nejsilnější herní činnost nejproduktivnějšího Evropana v dějinách NHL. I díky tomu se jeho ice-time vyšplhal k osmnácti minutám.

Jágr zkrátka domácí debut v sezoně hravě zvládl. Radost mu určitě nepokazilo ani snížení Severočechů na 2:3 v úplném závěru utkání.