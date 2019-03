Jágr s Plekancem slaví! Kladno začalo vítězně

Teď už jde do tuhého. Po šedesátikolové základní části odstartovalo v pátek play off první hokejové ligy. Na úvod čtvrtfinálových sérií se dařilo favorizovaným domácím týmům. Velkou pozornost poutal duel v Kladně, kde domácí Rytíři s hvězdami Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem udolali Přerov 4:2. České Budějovice porazily Havířov 5:2, stejně jako Jihlava hosty z Litoměřic. Vsetín si připsal výhru 3:0 nad Prostějovem.

Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL Jágr nastoupil k prvnímu plnohodnotnému zápasu play off v českých soutěžích od 1990, kdy získal s Kladnem ještě ve federální lize bronz. V minulém ročníku se mu sice započítalo 10 utkání v prvoligovém play off, ale vždy naskočil jen symbolicky kvůli startům nutným pro účast v baráži o extraligu. Do té se ale po zranění nestihl vrátit.

V souboji s Přerovem se Jágr potkal s útočníkem Markem Sikorou, po jehož zákroku u mantinelu si loni 17. února v duelu s Havířovem zhoršil zranění kolena, které ho limitovalo při posledním angažmá v NHL v Calgary.

Se svými spoluhráči se Jágr radoval poprvé v utkání v 10. minutě, kdy Šimon Jelínek do odkryté branky otevřel skóre. Při vyloučení Martina Novotného nabil Plekanec na modré čáře Brendonu Nashovi a kanadský bek zvýšil na 2:0.

Druhou asistenci si připsal Jágr, který do sezony naskočil až na poslední čtyři duely základní části a zaznamenal v nich čtyři body za gól a tři přihrávky.

V 15. minutě šel Jágr pykat za podrážení a po 50 sekundách využil přesilovou hru Jakub Navrátil. Po 27 vteřinách druhé třetiny po chybě Martina Kehara vyrovnal Tomáš Doležal. Kladno se vrátilo do vedení v 38. minutě v další početní výhodě a po Plekancově ideální přihrávce se podruhé v utkání prosadil Jelínek. Deset minut před koncem uklidnil Rytíře při vyloučení Michala Gaga obránce Jiří Říha.

Jihlava s Litoměřicemi sice od páté minuty prohrávala, ale zápas bez velkých potíží zvládla. Na gól Davida Merty odpověděl v oslabení Matěj Pekr a v druhé třetině Dukla třemi brankami rozhodla.

V 25. minutě jí získal vedení obránce Jan Holý a dvakrát se trefil Adam Zeman. V prvním případě to bylo opět v oslabení. V polovině závěrečného dějství ještě vykřesal naději Stadionu Peter Jánský, ale 13 sekund před koncem pečetil výsledek při power play Vlastimil Dostálek.

V dresu Vsetína proti Prostějovu zazářil kanonýr Luboš Rob. Nejlepší střelec základní části v deváté minutě překonal brankáře Jakuba Neužila bekhendem a na konci druhé části se zapsal mezi střelce znovu. Zpoza branky nahrával a prostějovský gólman si puk nešťastně srazil do branky. V závěru dovršil skóre v přesilové hře Kanaďan Mitchell Theoret.

Roli favorita zvládly i České Budějovice. Prohrávaly sice od poloviny úvodní části po gólu Jakuba Kotaly, v 15. minutě však vyrovnal při svém útočném výpadu bek René Vydarený a po 28 vteřinách druhé třetiny při Kotalově trestu otočil stav Martin Novák.

Ve 27. minutě Kotala vyrovnal, ale v polovině utkání vrátil Motoru náskok Václav Karabáček. Na konci domácí dvakrát skórovali při power play do prázdné branky díky Kanaďanovi Davidu Gilbertovi a Zdeňku Doležalovi.