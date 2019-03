Jágr se dočkal okamžiku, na který čekal téměř sedm let. Zimák bouřil a 68 děkovala Plekancovi

Psal se tehdy 13. duben roku 2012, když Jágr v NHL jedním gólem pomohl své Philadelphii k výhře 8:5 nad Pittsburghem v utkání 1. kola Stanley Cupu. Od té chvíle však následoval dlouhý střelecký půst ve vyřazovacích bojích.

Branky se nedočkal v následující sezoně, přestože s Bostonem dokráčel až do finále Stanley Cupu a odehrál v play off 22 zápasů. Trefa nepřišla ani v ročníku 2015/16 za Floridu a gól pochopitelně nezaznamenal ani v minulé sezoně v play off první ligy za Kladno, protože tehdy kvůli zranění naskakoval na led jen na pár vteřin proto, aby následně mohl zasáhnout do případné baráže o extraligu.

A i v letošním play off se dlouho ne a ne trefit. Nesvedl to ve třech čtvrtfinálových zápasech proti Přerovu, do kterých nastoupil, ani ve dvou úvodních duelech semifinále v Jihlavě.

Ve třetím utkání série už ale vyprodaný kladenský zimák explodoval a začal vyvolávat jméno majitele a legendárního útočníka Rytířů. V 35. minutě mu při přesilové hře přistrčil puk Plekanec a Jágr střelou z voleje z levého kruhu na bližší tyč překonal gólmana Jihlavy Honzíka a zvýšil na 3:1 pro Rytíře.

Ruce ke stropu

„68" okamžitě zvedla ruce ke stropu haly a pak už jela poděkovat svému nahrávači Plekancovi.

Z Jágrova osobního hlediska se přitom utkání nevyvíjelo úplně ideálně. V jeho první polovině se dostal do několika příležitostí, recept na Honzíka ale dlouho ne a ne najít. Na začátku druhé třetiny navíc za podrážení zamířil na trestnou lavici, kam jej rozhodčí poslali i ve třicáté minutě.

A to nesl dost nelibě. Původně měl totiž dostat menší trest za hákování jen jihlavský kapitán Skořepa, po jehož zákroku se na ledě strhla potyčka, do které se nejdřív proti Suchánkovi a pak i Skořepovi zapojil i Jágr. Když emoce ochladly, hlavní sudí Šindel s Obadalem poslali za katr i Jágra za hru vysokou holí.

Ten byl jejich rozhodnutím značně překvapen a hlavně vytočen. Arbitry zblízka od plic seřval a snažil se jim vysvětlit, že se nedovoleného zákroku nedopustil. Jenže marně a o to víc pak na trestné trpěl, když při hře ve čtyřech vyrovnal na 1:1 Bezúch. Jenže už za necelé tři minuty vrátil Kladnu vedení svým druhým gólem v zápase Melka.

A za dalších 64 vteřin pak už přišla velká Jágrova gólová chvíle...