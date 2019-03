Vyhecovaná série na ledě i v ochozech! O kolik přijde Kladno za zlití trenéra pivem? Platí i Jihlava

Vyrovnával se nejen s porážkou 3:5, kvůli které dělí jeho tým jen jediná prohra od konce sezony, kouč Jihlavy Petr Vlk se ve středu rovněž pozastavoval nad chováním fanoušků domácích Rytířů, kteří ho zlili pivem.

„Nezlobte se na mě, nemůžu si to odpustit, ale abych byl třikrát za utkání politej pivem, to mi přijde, že tým, který pomýšlí na extraligu, má takovou tradici a má takhle vychovaný fanoušky... jediný, co dělám, aniž bych na ně reagoval, je vůle dovést svůj tým k vítězství, nic jiného. Nedostali jedinou příčinu k tomu, aby po mně to pivo lili," čílil se Vlk.

Disciplinárka se čtvrtečním extempore kladenských příznivců zabývala a shledala, že před začátkem a v průběhu utkání došlo k nesportovnímu chování diváků spočívajícímu ve vhazování předmětů na ledovou plochu a dále cílenému proti osobě trenéra Vlka.

Hlavní rozhodčí Souček s Veselým vše uvedli v zápisu o utkání do poznámek. „Při příchodu z kabiny na střídačku byl pod sektorem domácích polit pivem trenér hostí. Po tomto incidentu chodila s trenérem pořadatelská služba. V čase 30:49 přilétl na ledovou plochu kelímek s pivem."

Disciplinární komise se proto rozhodla udělit Rytířům pětitisícovou pokutu.

Hokejoví fanoušci Jihlavy.

Luboš Pavlíček, ČTK

Platit ale bude muset i Jihlava, která už ve čtvrtek jeden tučný flastr za chování svých příznivců v pátém čtvrtfinále proti Litoměřicím dostala. Po padesáti tisících zchudne pokladna Dukly o dalších patnáct tisícovek. A to kvůli počínání diváků v sobotním druhém semifinále s Kladnem, jež se hrálo na Horáckém zimním stadionu.

„V čase 25:24 (po druhém gólu domácího mužstva) byla v domácím sektoru použita pyrotechnika. Přímo jsem to neviděl, protože sedím nad sektorem. Ale v uvedený čas se ozvala z tohoto sektoru rána a následně odsud stoupal dým. V uvedený čas se na obrazovce zimního stadionu ukázalo varování pro diváky o zákazu používání pyrotechniky během zápasu," uvedl ve zvláštní zprávě delegát utkání Petr Blümel.