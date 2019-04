Chceme dostat Kladno pod tlak, říká chomutovský Dietz před pokračováním baráže

Jak prožíváte duely s klubem, v němž jste odstartoval svou extraligovou kariéru?

Ano, jsem původem Jihočech. Byl jsem tam dlouho, ale už od toho uběhla nějaká doba. Na soupeře už tolik nekoukám, soustřeďuji se jen na nás. Proto mi ani nepřísluší hodnotit, jestli jsou Budějovice bez šance na postup.

Paradoxně Motor získal zatím jediné dva body v baráži právě proti Chomutovu ve druhém kole. Jak tuto ztrátu Pirátů berete v kontextu soutěže?

Odvezli jsme si z Budějovic pouze bod, zbytečně jsme dva ztratili. Padlo hodně branek, a když se podíváme zpětně, tak nám tahle prohra hodně ublížila. Je to škoda. V odvetě jsme sice teď Motor porazili, ale pořád máme málo bodů.

Dostává se Chomutov po předchozí sérii porážek přece jen do formy?

Občas to vypadá, že jsme stále trochu v křeči. Musíme ale bojovat a nedívat se doprava ani doleva. A nesmíme si připouštět, že třeba prohrajeme v pátek s Kladnem. To by bylo špatné. Chceme vyhrát za tři body a snížit ztrátu na druhou příčku v tabulce. Věřím, že pak by se Kladno ocitlo pod tlakem.

Máte v paměti nedávný zápas na kladenském ledě?

Vedli jsme tam 3:0 a měli jsme i sebemenší náskok udržet. Jenže jsme se i touto prohrou dostali do situace, v níž jsme být nechtěli. Pětibodový odstup je velký, ale tím, že hrajeme s Kladnem ještě dvakrát, máme boj o záchranu ve svých rukách.