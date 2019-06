Bez sestupů! Prodlužovat se bude třeba až do rána. Číňané se usadí v Berouně

Změna v prodloužení zápasů první ligy se týká play off. Když v nové sezoně skončí utkání vyřazovací fáze nerozhodně, na řadu přijde úprava hrací plochy a pak prodloužení v délce dvaceti minut. Pokračovat se bude v klasickém počtu hráčů na ledě.

V případě, že tento přídavek nerozhodne, jsou dvě možnosti. V prvním až třetím utkání předkola a v prvních až čtvrtých zápasech čtvrtfinále, semifinále a finále přijdou na řadu nájezdy. V dalších duelech se ovšem bude hrát až do rozhodnutí. Třeba až do rána.

Hokejisté Motoru České Budějovice při utkání s Havířovem, ilustrační snímek.

Zato v úvodních dvou částech soutěže zůstává vše při starém. Při nerozhodném stavu po tříminutové přestávce následuje pětiminutové prodloužení s brankářem a třemi hráči v poli. Nepadne-li gól, rozhodnou nájezdy.

V první části se týmy utkají dvoukolově, po 30. kole pak spolu budou hrát mužstva na prvním až osmém místě čtyřkolově o co nejlepší pozici do play off a celky na deváté až šestnácté příčce rovněž čtyřkolově o dvě místa do předkola. Dohromady tedy účastníky čeká 58 kol. Zavrženy byly další dvě alternativy.

Ve hře bylo rozdělení do skupin Západ - Východ či varianta každý s každým čtyřkolově. Kluby však samy daly přednost jiné alternativě. Soutěž je opět nesestupová.

Ve druhé lize je ale automatické udržení novinkou. A premiérová je i účast Číňanů. Nabídlo jim ji vedení Českého hokeje. Při nedávné návštěvě Číny šéf svazu Tomáš Král podepsal dohodu o spolupráci. Cíl je jasný. Češi mají i touto cestou Číňanům pomoci v tom, aby na pekingské olympiádě v roce 2022 vystoupili s alespoň trochu důstojným výběrem.

Základní část bude s největší pravděpodobností mít 32 kol. Do play off postoupí šest týmů z každé ze tří skupin. První dva půjdou rovnou do semifinále a mužstva na třetí až šesté příčce si to rozdají o dvě zbylé volné vstupenky mezi čtyři nejlepší. Všechny série play off se budou hrát na tři vítězství. Úspěšní finalisté skupin si zahrají kvalifikaci, v níž se každý s každým utká dvakrát. Vítěz postoupí do první ligy.