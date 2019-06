Kniha, která otřese českým hokejem? Popíšu všechny praktiky a hnus, vzkázal bek. Svaz už začal konat

Jedním z nich je i slovenský obránce Juraj Valach, který v Chomutově působil poslední čtyři sezony. Třicetiletý rodák z Topolčan přišel v roce 2016 o ženu, která zemřela při porodu dvojčat. Pětadvacetiletá manželka předčasně ve 28. týdnu porodila císařským řezem Jerguše a Amálku, den nato zemřela. Syn při porodu utrpěl poškození mozku, Valach se o děti nyní stará sám se svými rodiči.

„Zdravím vedení klubu Chomutova a děkuji jim za to, že připravili mého nemocného syna o skoro jeden milion korun. Zdravím Český svaz ledního hokeje za to, že umožňuj gaunerům působit v nejvyšší lize, a za to, že bankovní záruku na vyplácení hráčů vyplácí jen vyvoleným," ironicky napsal Valach o víkendu na svůj Facebook.

Péče o jeho syna je nákladná a dlužné výplaty mu způsobují nemalé problémy. Redakce Sport.cz Valacha oslovila, jestli by obšírněji nepromluvil o poměrech (ne)fungujících u Pirátů, účastník loňských olympijských her v Pchjongčchangu se ale s poděkováním omluvil.

„Musím vás zklamat, protože připravuji knihu, v níž budu všechno dopodrobna popisovat. Praktiky a hnus, které jsem zažil už na Slavii nebo v Chomutově. Peníze z prodaných knih půjdou na léčbu mého syna," uvedl Valach.

Trenér Chomutova Vladimír Růžička udílí pokyny Juraji Valachovi - ilustrační foto.

Vlastimil Vacek, Právo

A není sám, kdo se několik týdnů po chomutovském sestupu z extraligy rozhodl jít s pravdou ven.

„Bez ohledu na to, jestli svoje peníze dostanu nebo ne, bych chtěl upozornit na jednu, pro mě absolutně nepochopitelnou věc. To, že se situace v Chomutově dostala až sem, je známka toho, že to nastavený systém v hokeji umožňuje. Dluhy, rozporování věcí, na které máte nárok, vyhýbání se závazkům, byrokratický bordel ve smlouvách, ve kterých jakýkoliv alespoň trochu schopný právník najde způsob, jak se vyhnout upomínkám," kritizuje na svém Twitteru nejen Piráty, ale i tuzemský hokejový svaz Ronald Knot, jenž za Chomutov hrál poslední dva roky a od nové sezony se dohodl na kontraktu s Libercem.

„O všech problémech se ví, jen se o nich nemluví. Může se to stát jakémukoliv klubu v Čechách a bude to mít stejný výsledek, protože systém nepočítá s tím (nebo nechce počítat), že k téhle situaci dojde. Tohle je ostuda pro celý český hokej, proto jsem zvědavý, jaká se přijmou opatření, aby se těmto situacím v budoucnu předcházelo," dodal Knot.

Vedení Pirátů po sezoně oznámilo, že majoritní vlastník klubu Jaroslav Veverka podstoupí své akcie podnikateli Jaroslavu Soukupovi, který přišel s plánem ekonomické stabilizace klubu. Jenže k tomu nakonec nedošlo.

Od převzetí klubu cuknul sám Soukup když zjistil, že skutečné dluhy chomutovského hokejového klubu jsou podstatně vyšší, než bylo prezentováno. „Zjištěná čísla byla gigantická. Původně oznámenou výši dluhu bychom byli schopni sanovat do roku a půl. Po zjištění skutečných závazků tvrdím, že si s tím neporadí nikdo," prohlásil ve své televizi Livesignal TV.

Veverka to ale vidí jinak. A své akcie chce nyní převést na skupinu podnikatelů, pod kterými by se Piráti chtěli pokusit o co nejrychlejší návrat do extraligy. „Mým hlavním přáním a dost možná i podmínkou pro převod akcií byly záruky, že noví vlastníci budou mít chuť poprat se s aktuální situací, a hlavně budou mít ambice vrátit Piráty co nejdříve zpátky do extraligy. A zatímco pro pana Soukupa se některé věci zdály jako neřešitelné, ostatní partneři to vidí jinak. Jsou připravení převzít veškeré závazky, které klub má a podílet se na jejich vyřešení. Současně s tím okamžitě pracovat na zajištění nové sezóny, na jejímž konci by rádi bojovali o návrat do nejvyšší soutěže," uvedl 6. června majoritní vlastník Pirátů Jaroslav Veverka.

Juraj Valach nešel pro ostrá slova daleko

Facebook

Veverka nabízí úhradu pohledávek podle splátkového kalendáře, s tím ale hráči nesouhlasí a požadují splacení dluhů z bankovních garancí, které každý klub musí složit před sezonu, aby mohl hrát některou z tuzemských soutěží.

Svaz: Žádost o vyplacení garance byla podána

Chomutovskou situací se už zabývají i na svazu - konkrétně jeho prezident Tomáš Král a zároveň ředitel extraligy Josef Řezníček.

„Jednoznačně se nezakládá na pravdě informace, že by svaz vyplácel něco už z bankovní garance, natož výběrově. Svaz nyní řeší uvolnění třímilionové garance, kterou je každý extraligový klub povinný v souladu s podmínkami v soutěži složit. Žádost o vyplacení bankovní garance bude podána už v průběhu pondělí," uvedl pro Sport.cz mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.

Ředitel extraligy Josef Řezníček (vlevo) a předseda Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král.

BPA

Jaký postup mohou hráči v tomto případě zvolit? "Hráč se obrátí na Český hokej, respektive na Josefa Řezníčka se žádostí o vyplacení pohledávek z bankovní garance. Klub má patnáct dnů na vyjádření, vše projde naším právním oddělením, pokud uznáme, že je všechno v pořádku, postoupíme věc bance, aby použila bankovní garanci," vysvětlil Zikmund s tím, že třímilionová garance asi nemusí stačit na pokrytí sto procent dlužných částek. Výši pohledávek není svaz oprávněn sdělovat.

„Pochopitelně každý z hráčů se může obrátit na civilní soud, to je jedna věc. Piráti Chomutov podali přihlášku do Chance ligy, takže se na ně před novou sezonou vztahují stejná pravidla jako na všechny další kluby, takže do konce července musí svazu doložit bezdlužnost vůči hokejovým subjektům. Pokud toto nedoloží v termínu, včetně hráčů, tak neobdrží licenci k účasti v soutěži v příštím ročníku," říká jasně Zikmund, že Chomutov příští sezonu nemusí hrát ani tuzemskou druhou nejvyšší soutěž.