V Trenčíně hrál s Radivojevičem, teď Rýgl chce pomoci vzkřísit Piráty z Chomutova

O vás je známo, že často měníte klubovou příslušnost. Kde jste hrál naposledy?

Dva roky jsem byl na Slovensku. Nejprve sezonu v Nitře pod trenérem Stavjaňou a poté v Dukle Trenčín. Sešla se tam dobrá parta kluků, osobností je Branko Radivojevič, co byl kapitánem Liberce, kde hrál dříve i Milan Bartovič, v Dukle jsou i další bývalí hráči z českých klubů. Radivojevič se nyní stal sportovním manažerem a jedním z trenérů Trenčína. Byl to pro mě hezký rok, dobře se něj vzpomíná.

Dukla Trenčín je pojmem československého hokeje. Poznal jste to z vlastní zkušenosti?

Ano, klub má na Slovensku tradici a zvuk z minulosti. Dýchá to na vás i z atmosféry kolem trenčínského hokeje.

Proč jste si při návratu ze Slovenska do českého hokejového prostředí zvolil právě Chomutov? Přece jste věděl, že se po ekonomických problémech a sestupu z extraligy zmizel z klubu prakticky celý dosavadní hráčský kádr.

Takhle jsem se rozhodl a jsem rád, jak to se mnou dopadlo. Klub převzali noví majitelé a tři z nich jsem znal osobně. Věřil jsem, že se chomutovský hokej může dostat zpátky do kolejí, kde by měl být. Plno věcí se změnilo. Pracuje se na skromnější úrovni, než tomu bývalo, ale doufám, že to zvládneme. Tedy mám tím na mysli vedení klubu i nás, hráče.

Jak se vám zamlouvala premiéra v chomutovském dresu?

První zápas v novém a tvořícím se složení jsme hráli s Jekatěrinburgem z KHL. Na úvod docela příjemný, i když docela těžký start. Byť proti nám nehrály první dvě lajny Jekatěrinburgu, koukali jsme zpětně na jejich soupisku a ruský tým měl na soustředění v Chomutově i hráče se zkušenostmi z NHL.

Co soudíte o nynějším hráčském kádru Chomutova?

Jak jsem naznačil, tým se skládá podle možností. A vedení pracuje na doplnění. Do útoku přišli Rudovský, Pitule, Stloukal. A šanci dostávají mladíci. Třeba šestnáctiletý Vrhel dal hattrick v zápase s Ústím nad Labem. Nemusel by to být špatný tým.

Bude po odchodech gólmanů Justina Peterse do Liberce, Štěpána Lukeše do Hradce Králové, Aleše Stezky do Havířova a Tadeáše Dvořáka do Francie problémem brankářský post?

Zůstal tady Dominik Pavlát, který byl loni vyhlášen nejlepším juniorem ligy. Snad to bude naše jistota v bráně.

Novým trenérem Chomutova je Martin Štrba. Znáte se z minulosti?

Vzpomínám si, že když přišel jako hráč z Ruska do Liberce, chodil jsem jako dorostenec v osmnácti letech trénovat i s libereckým áčkem. Ale s Martinem Štrbou jsme spolu nehráli.