Liga mistrů s Libercem? Krásná kapitola, ale těší mě i práce v Sokolově, říká reprezentační asistent Mlejnek

Pestrou hokejovou kariéru prožívá v posledních letech trenér Karel Mlejnek. Po působení v extraligovém Liberci byl v loňské sezoně jedním z asistentů hlavního kouče české reprezentace Miloše Říhy staršího, zároveň přivedl hokejisty Baníku Sokolov z druhé do první ligy. A při trenérské práci u západočeského celku v Chance lize bude dál pokračovat i v realizačním týmu národního mužstva. „Je to pocta i závazek," říká Mlejnek na prahu nového sezony ke své dvojroli v rozhovoru pro Sport.cz.

Jako hlavní trenér jste v minulosti vedl Karlovy Vary v extralize, v Liberci jste úzce spolupracoval s Filipem Pešánem. Jak vzpomínáte na období, kdy jste vedl Bílé Tygry z postu hlavního kouče v Lize mistrů?

Když měl Filip Pešán trenérské povinnosti u reprezentační dvacítky, spadlo na mě koučování zrovna při zápasech Ligy mistrů. Byla to krásná kapitola, Curych, Frölunda, Växjö. V semifinále jsme sice už neuspěli, ale byli jsme před branami finále.

Je pro vás těžké spojit současné angažmá v sokolovském klubu s prací u reprezentace?

Především musím říci, že pro každého trenéra je velkou poctou, když může být u národního týmu. Je to taky obrovský závazek a zodpovědnost. Poznali jsme to při mistrovství světa v Bratislavě, které sledoval celý národ. Skloubit domácí soutěž s mezinárodní scénou není jednoduché. Snažím se ale přepnout z klubu a odvádět maximální práci u reprezentace, abych neudělal chybu a vytvářel společně s dalšími kolegy co nejlepší servis pro hlavního trenéra Miloše Říhu staršího.

Co očekáváte od nadcházejícího reprezentačního kempu v Jihlavě?

Těším se na další sezonu. Myslím, že se podobná situace se srazem mladých hokejistů s perspektivou národního týmu opakuje už několikátým rokem. Chceme poznat adepty budoucích národních výběrů směrem k účasti na turnajích Euro Hockey Tour. Během týdne, co budu v Jihlavě, mě v Sokolově zastoupí asistent Petr Holejšovský.

Dalším členem realizačního týmu reprezentace se stal Miloš Říha mladší z pražské Slavie. Raritou je asi fakt, že u národního mužstva působí hned dva trenéři z první ligy.

Miloš Říha mladší je erudovaný trenér, pracuje s maximálním nasazením. A pakliže posílí trenérský štáb reprezentace, může to být jen ku prospěchu věci.

V první lize se potkáte v roli soupeřů. Jak to vnímáte?

Určitě nebudeme hrát proti sobě jako Mlejnek a Říha mladší, ale bude hrát Sokolov proti Slavii (úsměv).

Už jste v Sokolově uvažovali o plánech do příští sezony?

Je jasné, že se nepasujeme mezi favority. To v žádném případě, vždyť jsme nováčkem. Na druhou stranu se ale chceme posouvat ve výkonnosti, abychom byli konkurenceschopní pro každého soupeře.