Vítkovice nevyšly. Útočník s patnácti starty za nároďák musí vzít zavděk první ligou

Po konci v extraligovém Třinci, s nímž v uplynulém ročníku získal Masarykův pohár, usiloval Vladimír Svačina o návrat do Vítkovic. Jenže ostravský celek si tento týden jako náhradu za Rostislava Olesze vybral Kanaďana Alexandra Malleta, takže dvaatřicetiletý útočník musel hledat jinou variantu. Svačina už ji našel, nepůjde ale o extraligovou štaci - na smlouvě se domluvil s prvoligovou Porubou, se kterou už přes týden trénoval.

„S Vláďou Svačinou jsme podepsali smlouvu pro nadcházející ligový ročník a jsme velice rádi, že se rozhodl právě pro Porubu," říká pro oficiální stránky klubu jeho generální manažer Pavel Hinner.

Svačina nejde do neznámého prostředí, neboť v mládí po odchodu z rodné Studénky v Porubě hokejově vyrůstal a v letech 2006 až 2008 si za ni zahrál i seniorskou druhou nejvyšší soutěž.

„Vláďa přinese do týmu velkou porci zkušeností, kterou zcela jistě přenese na kluky v kabině, je to profesionál každým coulem a můžeme se jen těšit na jeho výkony. Odmalička byl velkým talentem s šikovnýma rukama a skvělou myšlenkou," tvrdí Hinner.

Svačina v uplynulé sezoně odehrál za Třinec všech 52 zápasů základní části, v nichž zaznamenal 11 gólů a stejný počet asistencí. V play off pak při cestě za mistrovskou trofejí přidal dvě branky a tři přesné finální přihrávky.

Kromě Třince v tuzemské nejvyšší soutěži nastupoval i za Vítkovice, Plzeň, Mladou Boleslav a Liberec, celkem odehrál 610 extraligových duelů. Patnáct startů má i ze národní tým, v němž vstřelil dva góly.

Svačinův příchod by však neměl být poslední posilou pro Porubu. „V současnosti jednáme s dalšími třemi zvučnými posilami, jednou výraznou do obrany, věříme, že vše dotáhneme do úspěšného konce," prozrazuje Hinner.

Bude jednou ze zvučných posil Rostislav Olesz, který v létě jako kapitán nečekaně opustil Vítkovice a s Porubou zatím trénuje?