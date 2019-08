Růžička má novou práci, jde do první ligy

Bývalý reprezentační kouč trénoval v uplynulých sezonách Chomutov. Poté co Piráti letos v baráži neudrželi extraligu, nedohodl se s vedením klubu na další spolupráci.

„V Kadani pomohu s tréninky. Na střídačku chodit nebudu a budoucnost neřeším," řekl také šestapadesátiletý trenér, který jako hráč i kouč slavil zlato na mistrovství světa.

Vladimír Růžička v době, kdy trénoval chomutovské Piráty.

Vlastimil Vacek, Právo

Růžička měl v Chomutově smlouvu na deset let, vydržel čtyři roky. „Rozhodování pro mě bylo strašně těžké, protože jsem se v Chomutově usadil a mám to tady rád. Pro mě ale bylo jednoznačnou prioritou, abychom se hned vrátili do extraligy, což vedení vidí v tuhle chvíli jinak a chce přednostně ekonomicky stabilizovat klub," uvedl Růžička v květnu pro oficiální stránky Pirátů.

Do Kadaně to bude mít z Chomutova, kde se svou přítelkyní žije, jen zhruba dvacet minut cesty. Růžička je hokejový workoholik, takže i proto kývnul na nabídku kamaráda Klímy, který je stejně jako on odchovancem Litvínova a na začátku osmdesátých let minulého století za svůj mateřský klub dvě sezony společně nastupovali.

Je jasné, že Růžička má větší trenérské ambice, takže pokud by se mu v průběhu sezony ozval některý z extraligových klubů s nabídkou, v Kadani by velmi pravděpodobně skončil a opět by se postavil na střídačku jako hlavní trenér. Tak, jak na to byl zvyklý ze Slavie, Chomutova nebo národního týmu.