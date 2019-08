Dopředu mě žene touha dávat góly a radost z hokeje, říká matador Roubík

V polovině září oslaví hokejový útočník Jaroslav Roubík dvaačtyřicáté narozeniny. A to zřejmě způsobem, jaký mu je vlastní. Tedy na ledě v dresu Slovanu Ústí nad Labem při zápase první ligy. Je totiž ikonou druhé nejvyšší soutěže, v níž odehrál už přes tisícovku utkání a nasbíral 1034 kanadských bodů. A během bohaté kariéry okusil ve Spartě, Kladně a Pardubicích krátce i extraligu, byť se v ní trvale neusadil. „Hokej mě stále baví,“ přesvědčuje Roubík v rozhovoru pro Sport.cz před novou sezonou.

Co vás i ve vyšším sportovním věku drží mezi aktivními hráči a mezi hokejovými mantinely?

Dopředu mě žene touha dávat góly a radost z hokeje. Pořád je to stejné. Člověk se toho nepřejí. V Ústí ale máme v současnosti hodně omlazený kádr, Nejen, že jsem po čtyřicítce jasně nejzkušenějším, ale z hráčů v poli je pode mnou nejstarší v osmadvaceti letech obránce Vláďa Brož. Jinak jsou tady všechno kluci kolem dvaadvaceti let. To je nejmarkantnější změna oproti dřívějšku.

Je pro vás stále těžší střelecky se prosazovat v ústeckém týmu?

Před pár sezonami jsme tady měli takříkajíc elitní formaci tří útočníků a dvou obránců. Díky spolupráci s Honzou Klozem a Davidem Tůmou v útoku jsme jako lajna převyšovali ostatní hráče i některé soupeře hlavně při přesilovkách. Dnes takovou ofenzivní sílu nemáme, o to je složitější dávat góly.

V přípravě se Slovanu Ústí zatím výsledkově moc nedařilo, ale pak jste zdolali Benátky nad Jizerou 7:4. Jak to vnímáte?

Je pravda, že proti Sokolovu i Litoměřicím nám vstřelené branky chyběly. Pak to vyznívá před fanoušky hloupě, že nedáme ani gól. Ale myslím si, že mužstva na naší úrovni bychom mohli porážet i v přípravě.

Co soudíte o spolupráci ústeckého klubu s extraligovým Kladnem?

Bylo tady pět kluků z Kladna, tři odjeli a další dva noví přijeli. Asi se to bude hodně točit. Ústí je v pozici, že k nám budou chodit spíš mladší hráči, než obráceně. Začíná tedy kooperace s Kladnem a snad se to v sezoně doladí.

Právě s Kladnem jste sváděli v první lize prestižní bitvy. Po jeho postupu do extraligy se situace mění v tom směru, že vaším soupeřem bude po čtyřech letech znovu Chomutov, který z nejvyšší soutěže sestoupil. Jak se díváte na tato severočeská derby?

Něco za něco, prostě místo derby s Kladnem to bude s Chomutovem. Taky mezi oběma kluby panuje rivalita, což k hokeji patří. A tyto souboje byly vždycky zajímavé, myslím, že víc pro Ústí. Pro nás se nic nemění. Především máme před sebou ještě dřinu v přípravě a chystáme se na prvoligový start.