Taktiku z extraligy se snažím přenést i do první ligy, říká trenér Holaň. V Porubě začal senzačně

Od ledna roku 2017 do loňského října působil hokejový trenér Miloš Holan na střídačce extraligových Pardubic. Nejprve zachránil tým v baráži, v další sezoně s ním obsadil šesté místo po základní části s přímou účastí v play off. Po odvolání z trenérského postu v pardubickém Dynamu ale na hokej nezanevřel a od poloviny minulé sezony pracuje v prvoligovém klubu HC RT Torax Poruba.

S ostravským celkem přijede v sobotu 28. září k zápasu 8. kola první ligy do Prahy proti Slavii. A to s unikátní klubovou bilancí. Poruba všechny dosavadní duely vyhrála, a přitom neztratila ani bod. Vede tabulku se čtyřbodovým náskokem před druhým Chomutovem, třetí Motor České Budějovice ztrácí na lídra už pět bodů.

Holaň při svém nynějším prvoligovém působení využívá poznatky z extraligy. A může tedy srovnávat. „Druhá nejvyšší soutěž je hodně náročná na cestování," vypozoroval už po úvodní fázi sezony. „Hráli jsme například v Sokolově nebo v Ústí nad Labem. A kluci šli na led po sedmi hodinách v autobuse. Pro hráče je to vyčerpávající, přesto jsme rozhodli o vítězství v poslední třetině i díky jejich fyzickému nasazení. Klobouk dolů před nimi," svěřil se Holaň právě po vítězném zápase na severu Čech.

Poznává velké rozdíly

Někdejší reprezentační obránce se zkušenostmi z NHL si všímá i toho, že prvoligové celky využívají hráče na střídavé starty z extraligy. „Třeba za Ústí proti nám nečekaně nastoupil brankář Jan Růžička z Mladé Boleslavi, což jsme se dozvěděli nedlouho před utkáním. Rozdíl je i v herním pojetí. První liga není až tak takticky vyzrálá jako extraliga, kde jsou jasné šablony u každého mužstva. V první lize hra někdy sklouzne k živelnosti. O to je složitější udržet si svůj styl. Ale kluci začali věřit, že se snažím přenést taktiku z extraligy i do Poruby. Když vidí, že to funguje, berou si rady za své. Zatím nám to přináší ovoce," rozebírá Holaň.

Podle něj je mají obě soutěže jiné parametry. „Nechci se nikoho dotknout, ale v extralize musíte mít vynikajícího gólmana, dvě formace zkušených hráčů. Tak to je," tvrdí trenér porubského celku.

A nepovažuje za velké překvapení, že extraligu momentálně vede loňský finalista Liberec. „Zaznamenal jsem úvahy, že tenhle tým oslabil o brankáře Willa, obránce Ševce a útočníka Kvapila, kteří odešli. Ale zase přišli noví a taky kvalitní hráči. Liberecký skauting funguje hodně dobře," nezdráhá se Holaň pochvalně vyjádřit na adresu vedení Bílých Tygrů.