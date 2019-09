Po Kladnu Brízgala chytá za Ústí. Musím na sobě dál pracovat, říká mladý brankář

Jak jste přijal fakt, že vás Kladno uvolnilo do partnerského klubu v Ústí nad Labem?

Určitě mě mrzí, že jsem se momentálně nevešel do složení kladenské brankářské dvojice pro extraligu. Jenom mě to utvrzuje v tom, abych dál na sobě makal, než doposud. A doufám, že zabojuji o to, abych se v Kladně znovu ukázal. Záleží na kladenském vedení a mých výkonech, jestli dostanu další šanci v áčku. V extralize jsem zatím odchytal asi pětatřicet minut rozložených do dvou utkání.

V Kladně jste uvolnil post pro novou posilu do branky Denise Godlu. Znáte se?

Osobně jsem ho ještě neviděl a ani nepotkal. Akorát jsem odjížděl z Kladna, když on tam druhý den přijel. Vím ale, že zářil v dresu Slovenska na mistrovství světa dvacítek před několika lety.

Zleva Brady Austin a brankář Denis Godla z Kladna, který inkasuje branku.

Dalibor Glück, ČTK

Co říkáte na svoje dosavadní ústecké působení?

Vážím si toho, že jsem přispěl k prvnímu vítězství mužstva za tři body po sérii porážek. Takový výsledek vždycky potěší, je to super.

Ústí hraje dva zápasy po sobě, hned v neděli hostí Havířov.

Ještě nevím, jestli budu chytat, ale pokud dostanu důvěru, tak si myslím, že bych měl dvě střetnutí zvládnout. Od toho přece trénuji, ne? Je to moje práce.

Ústecký tým nasadil do soutěže v úvodu sezony už pět gólmanů. Kromě vás i Volkeho, Stahla, Hamalčíka a Jana Růžičku. Jak to berete?

Na tréninku jsme byli čtyři gólmani a problém v tom nevidím.

Ústecký klub spolupracuje i s bývalým reprezentačním brankářem Ondřejem Pavelcem.

Jsem rád, že je tady. A předává nám zkušenosti. Vždyť ještě nedávno sám chytal a má k brankářskému prostředí pořád hodně blízko.