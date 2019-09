Po extralize se David Květoň prosazuje v první lize. Uvidíme, co bude dál, říká útočník

„To, že jsem se střelecky prosadil, nic neznamená. Prohráli jsme, takže je jedno, jestli jsem se trefil já nebo někdo jiný z Frýdku-Místku. Mrzí mě, že venku nemůžeme udělat žádný pořádný výsledek. V tom se musíme zlepšit," řekl Květoň po porážce 2:4 na ústeckém ledě.

Ještě na jaře bojoval v dresu Vítkovic v extralize, ale na rozdíl od jiných útočníků, kteří v ostravském celku také skončili (Olesz, Lev, Kucsera, Tybor a další) a přesunuli se do jiných klubů v rámci nejvyšší soutěže, působí v první lize.

Je to úplně jiný hokej

„Nevím, co k tomu říci. Jsem prostě tady. A uvidíme, co bude dál," konstatoval stroze útočník. Prvoligové boje naposledy poznal při působení v Chomutově, jemuž v sezoně 2014/2015 pomohl i přes baráž k postupu do extraligy.

Může nabídnout i svoje současné zkušenosti s druhou nejvyšší soutěží. „V první lize se hraje úplně jiný hokej, živelnější, otevřenější, není tolik svázaný systémem," vypozoroval Květoň.

Trenér si ho pochvaluje

Trenér Frýdku-Místku Vlastimil Wojnar kvituje, že má tak kvalitního útočníka ve svém kádru. „David Květoň údajně dostal nabídky z týmů ze spodních pater extraligy, ale odmítl je s tím, že to pro něj nemá význam. Říkal, že nespěchá a raději si počká na nějakou další šanci, třeba i v áčku Třince, a zůstane doma. Momentálně je u nás," uvedl kouč.

Květoňova produktivita ho nepřekvapuje. „Je vidět, že se do toho dostává. Takoví hráči zvedají první ligu, kde se hraje jiným stylem. A jsou tam nepředvídatelné věci, se kterými se v extralize nepotkají. Třeba útočník Vláďa Svačina a obránce Patrik Husák, kteří byli loni v Třinci a Husák i s námi ve Frýdku, a teď se prosazují v Porubě, se s tím taky dobře srovnali," dodal Wojnar.