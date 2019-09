Pět bodů ze severu bereme, říká havířovský kouč Režnar ke třetímu místu

Jakou hodnotu mají pro Havířov vítězství na kadaňském a ústeckém ledě?

Je to slušná bilance. Třebaže oba soupeři jsou v dolní části tabulky, není pravdou úvaha, že se od nich vozí takříkajíc povinné body. Kadaň hrála za bezbrankového stavu dobře, vzdorovala. Vyhráli jsme sice 4:1, ale druhý den v Ústí to bylo ještě těžší. Tamní tým se zvedá a podržel ho z Kladna zapůjčený brankář Brízgala. Zdá se mi, že Ústí bude dál sbírat body, takže dva, které jsme si odvezli za vítězství 3:2 v prodloužení, jsou pro nás úspěchem. Hráli jsme venku, buďme skromní.

Posunuli jste se na třetí příčku hned za České Budějovice, na vedoucí Porubu ztrácíte jen tři body. Čekal jste to?

Máme odehráno o zápas více, než první dvojice i další celky v tabulce, ale pro nás je důležité postavení po třicátém kole. Chceme zůstat v první osmičce, která bude hrát mezi sebou o co nejlepší pozici pro play off.

Havířovský útočník Radek Veselý vstřelil už sedm gólů a v pořadí střelců je druhý za Janem Veselým z Českých Budějovic, který dal devět branek.

Radka Veselého chceme restartovat. Dřívější období měl všelijaké, ale z juniorského věku víme, že je to šikovný hokejista. Už loni měl u nás výbornou sezonu a letos na to navazuje. Kluci hrají i o další angažmá. Máme věkový průměr 21, 9 let.

V hokejovém prostředí možná zanikla informace, že jste byl vyhlášen nejlepším trenérem v první lize za minulou sezonu. Jak to berete?

Rozhodli o tom manažeři všech prvoligových klubů, kteří hodnotí činnost v této soutěži. Žádný pohár jsem nedostal, neproběhlo ani vyhlášení a nikdo se neozval. Vážím si ale toho, že jde o ocenění práce všech havířovských hráčů a celého realizačního týmu. Ale jak se říká, všechna sláva, polní tráva (úsměv).