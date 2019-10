Nováčkovskou roli si nesmíme připouštět, říká trenér Sokolova Karel Mlejnek

Co vám první liga zatím ukázala z hlediska výkonnosti a pozice mužstva v soutěži?

Sezona plyne rychlým tempem. Loni jsme první ligu nehráli, ale na to se nechceme po rozjezdu soutěže vymlouvat, ani něco svádět na nováčkovskou roli. Jen v tom bych důvody vůbec nehledal.

V čem vidíte po hokejové stránce největší neduhy?

Až na domácí debakl s Prostějovem v zápase, který se nám nepovedl ve všech ukazatelích, jsme týmem, který prohrává o gól, někdy o dva. Upozorňujeme hráče na věci, o nichž si myslíme, že by měly vést k většímu počtu bodů. Naše hra? Není to žádná katastrofa, že bychom dostávali od soupeřů lekce, to v žádném případě. Bohužel jsme nedokázali překlopit zápasy na naši stranu.

Je tedy první třetina třicetikolového seriálu před rozdělením na dvě skupiny pro vás přece jen už určitým měřítkem?

Ještě jsme nehráli se všemi celky. Čekají nás například i další těžcí soupeři jako Slavia Praha, Dukla Jihlava, Motor České Budějovice a Přerov. Tudíž až na Jihlavu, která je momentálně devátá, mužstva z horní poloviny tabulky. A mezi nimi i někteří favorité celé soutěže. Takže po všech stránkách náročný program. Potřebovali bychom výsledkově zvládat i vyrovnaná utkání.

Jak hodně hokejový Sokolov limituje cestování třeba až na opačný konec republiky?

Zatím nejsme v takové situaci a orientovaní na to, abychom mohli jet někam den před zápasem. Ale jako trenéři i hráči jsme povinni se připravit na utkání tak, abychom odvedli co nejlepší výkon. Bez ohledu, jestli tomu předchází to nebo ono, a zda jedeme do Vsetína, Havířova, Frýdku-Místku, Poruby nebo někam jinam.