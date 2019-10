Seděl vedle Jágra a představili ho jako kapitána. Teď ale rekordman ukončil kariéru

Ještě ve čtvrtek vedl dvaačtyřicetiletý útočník Jaroslav Roubík z postu kapitána hokejisty Slovanu Ústí nad Labem v prvoligovém zápase s Třebíčí (1:4). A málokdo tušil, že to bylo jeho poslední vystoupení v roli hráče v aktivní kariéře. Přesouvá se totiž ve stejném klubu do pozice asistenta hlavních trenérů Vladimíra Evana a Tomáše Mareše.

Jaroslav Roubík odehrál v první lize takřka 1100 zápasů, dal v nich 479 gólů a u dalších 588 asistoval, čímž získal 1067 kanadských bodů. Je tudíž historickým rekordmanem druhé nejvyšší soutěže.

Před sezonou byl Roubík na oficiální tiskovce představen jako nový kapitán ústeckého Slovanu. A seděl za stolem nejen po boku ústeckých trenérů, ale i hrajícího majitele extraligového Kladna Jaromíra Jágra a kladenského kouče a sportovního ředitele Davida Čermáka, když oba kluby nastínily vzájemnou spolupráci.

Ve dvanácti zápasech první ligy se stal Roubík součástí tohoto ústecko-kladenského projektu jako hráč, stihl vstřelit ještě pět branek, a nyní jej čeká nový post.

Člověk se hokeje nepřejí, tvrdí bývalý kanonýr

„Dopředu mě žene touha dávat góly a radost z hokeje. Pořád je to stejné. Člověk se toho nepřejí. V Ústí ale máme v současnosti hodně omlazený kádr. Nejen, že jsem po čtyřicítce jasně nejzkušenějším, ale z hráčů v poli je pode mnou nejstarší osmadvacetiletý obránce Vláďa Brož. Jinak jsou tady všechno kluci kolem dvaadvaceti let. To je nejmarkantnější změna oproti dřívějšku," líčil Roubík svoje pocity na prahu aktuálního ročníku.

A zavzpomínal na svoji parádní éru v ústeckém dresu. „Před pár sezonami jsme tady měli takříkajíc elitní formaci tří útočníků a dvou obránců. Díky spolupráci s Honzou Klozem a Davidem Tůmou v útoku jsme jako lajna převyšovali ostatní hráče i některé soupeře hlavně při přesilovkách. Dnes takovou ofenzivní sílu nemáme, o to je složitější dávat góly," přemítal zkušený hokejista.

Předsezónní tisková konference (zleva): Jaroslav Roubík, Tomáš Mareš, Vladimír Evan, David Čermák z Kladna, Jaromír Jágr

Josef Pešout, Právo

Zatímco pro fanoušky je Roubíkův přesun z ledové plochy na střídačku překvapením, v klubu se na jeho hokejovou proměnu připravovali. „Jarda Roubík má neskutečné hráčské zkušenosti, proto jsme se dohodli na další spolupráci. A navíc splňuje trenérské licenční podmínky, což mu umožňuje přejít do nové etapy vlastní sportovní kariéry, " vysvětlil jednatel klubu a trenér Vladimír Evan.

Podle něj je nynější přechod Roubíka do realizačního týmu plynulým krokem. „I sám Jarda věděl a v tréninku i při zápasech poznal, jak máme mladé mužstvo, a že jej potřebujeme nejprve ještě na ledě. Počítali jsme s jeho přesunem na střídačku v průběhu sezony, a ta situace právě nastala," dodal Evan. Slovan Ústí je na čtrnáctém místě tabulky ze šestnácti účastníků první ligy.