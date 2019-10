Domácí se chytili na Vsetínu a vrací se na druhé místo

Hokejisté Poruby nevstupovali do zápasu se Vsetínem v dobrém rozpoložení. V předchozích dvou zápasech s Litoměřicemi a Chomutovem nevyválčili ani bod a jejich skóre 3:14 také nedávalo příliš důvodů k optimismu.

I do dalšího zápasu vstoupil lépe jejich soupeř, když Vsetín poslal do vedení ve 4. minutě Dostálek. Domácí však ještě do konce první části díky Husákovi a Hlinkovi skóre otočili, v prostřední třetině přidal třetí gól Hudeček.

Poruba už náskok udržela, připsala si vítězství 3:1 a v tabulce se vrátila na druhé místo za České Budějovice. Vsetín je devátý.

Ústí slaví důležitou výhru

Trápící se Ústí nad Labem nezačalo zápas s Benátkami dobře. Hosté vyhráli první třetinu díky Průžkově brance 1:0, domácím však výborně vyšla druhá část. Kružík, Romančík a Maršoun zajistili Slovanu vedení po 40 minutách hry 3:1.

Ani to však na tříbodovou výhru nestačilo. Hosté díky Knotkovi a Wiencekovi vyrovnali, bod navíc tak Ústí zajistil po třinácti sekundách hry v prodloužení Pšenička.

Ústí i přes výhru zůstává v tabulce čtrnácté, Benátky jsou o tři místa výše.