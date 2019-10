Trenér Miloš Říha mladší kvituje úspěšné tažení Slavie a chystá se na reprezentační akci

Pražskému celku se daří v domácím prostředí, ale vyhráváte často už i na soupeřově ledě.

Jsme za to rádi. Po Kadani jsme o dva dny později uspěli naplno i v Ústí nad Labem. Nedlouho předtím jsme zvítězili i ve Vsetíně, což je cenné. A po bodech jsme sahali také v Havířově, kde se hraje těžce a je to náročnější i vzhledem k cestování. Venku jsme kromě Benátek nad Jizerou neodehráli špatný zápas. Naším úkolem je hráče připravit, aby byli nachystaní na každé utkání.

Jak vnímáte současné postavení Slavie po šestnácti kolech první ligy?

Takříkajíc na dostřel to je nahoru, ale i dolů. Výsledky jsou zatím nadstandardní. Bereme to s pokorou a vážíme si toho, že se nám daří. Chceme být v horní polovině tabulky po třiceti kolech, kdy se soutěž dělí na dvě skupiny a prvních osm bude hrát už jen mezi sebou. Do prosince se bojuje skoro o všechno. Ve spodní části pak půjde „jen" o dvě místa pro předkolo play off.

Jak to vypadá se zvučnou posilou Janem Hlaváčem?

S Honzou jsme se bavili už před sezonou s vědomím, že hraje za Vrchlabí a že by některé zápasy navíc odehrál i za Slavii v první lize. Zatím nastoupil jednou. Měl hrát v pondělí za nás i v Ústí nad Labem, ale bohužel se mu obnovilo zranění z utkání v dresu Vrchlabí. Nemohl s námi přijet, i když chtěl. Bydlí v Praze, čímž to má jednodušší.

Co tedy od případné další spolupráce s ním očekáváte?

Nějakým způsobem jsme si vyšli vstříc, tedy obě strany. Když nemáme útočníky, tak nám může Honza Hlaváč vypomoci. A my pomůžeme jemu v tom, že si zahraje lepší soutěž a s námi trénuje.

Od léta jsou v kádru Slavie i útočník Petr Vampola a obránce Petr Hořava. Oba na jaře byli u postupu Kladna přes baráž do extraligy. Jaká je jejich pozice v týmu?

Jsou to známá jména a lídři i do kabiny, jsou velkým přínosem. Vampi odvádí do této chvíle výbornou práci. Věřím, že nám dál pomohou tak jako kapitán Honza Novák v obraně. Máme v týmu osobnosti, které tady dříve nebyly. A beru je jako rozhodující faktory, které mužstvo drží.

Jak se chystáte na reprezentační akci v roli asistenta hlavního kouče, vašeho otce?

Už jsme řešili předběžně nominaci na listopadový turnaj. Máme schůzky a neustále pracujeme. Tím, že bude reprezentační přestávka i v první lize, tak nám to do klubového programu nezasahuje. Mohu mluvit za sebe, ale myslím, že se nám s dalšími asistenty Robertem Reichlem a Karlem Mlejnkem navzájem dobře spolupracuje. Věřím, že reprezentační sezona bude úspěšná.