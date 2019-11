Druhé místo? Kluci se snaží dodržovat organizaci hry, říká litoměřický trenér Bruk

Posun na druhé místo v tabulce zaznamenali hokejisté HC Litoměřice po dvacátém kole první ligy. Pomohlo jim k tomu i vítězství nad Duklou Jihlava 3:1. V soutěži nyní nastává desetidenní přestávka, během níž ale čekají na litoměřického trenéra Davida Bruka i osm jeho svěřenců reprezentační povinnosti u mládežnických týmů. „Termínový cyklus je daný, zapadá dobře do nastaveného projektu," říká kouč David Bruk v rozhovoru pro Sport.cz.

Co rozhodlo o výhře vašeho celku nad jihlavskou Duklou?

Jsme rádi, že jsme takhle těžké utkání zvládli. Z mého pohledu bylo hodně vyrovnané i nervózní se spoustou vyloučených hráčů. Odskočili jsme na 3:1. Líbila se mi třetí třetina, kdy jsme už měli hru pod kontrolou. A i díky tomu jsme se dostali ke třem bodů.

Jak prožíváte pozici v popředí tabulky?

Druhé místo nepřeceňujeme. Nedělá to s námi nic, žádné velké emoce. Pozitivní ale je, že hráči se snaží dodržovat určitou organizaci hry. Někdy to jde, jindy je to horší. Ale kluky nenabádáme ani za příznivého stavu úplně jen k defenzivě. Určitě jim neříkáme, že stačí když budeme jen bránit.

Častým hostem na zápasech Litoměřic je i šéftrenér českého hokeje a generální manažer reprezentační „dvacítky" Filip Pešán.

Jezdí se na nás dívat a dělá si vlastní názor.

Jaké je aktuální zastoupení HC Litoměřice v mládežnických výběrech?

Pět hráčů z našeho kádru jede nyní s reprezentační dvacítkou na Turnaj čtyř do Finska. Já jsem trenérem devatenáctky a od úterý máme sraz s následnými třemi zápasy proti Finsku v Děčíně a v Teplicích. V nominaci figurují i tři hráči z Litoměřic. Podíl litoměřických hokejistů v juniorských týmech zapadá dobře do projektu mládežnického hokeje.

Co říkáte na přestávku v první hokejové lize kvůli reprezentačním akcím?

Bereme to jako fakt. Cyklus soutěže i sezony je daný a je to pro všechny týmy stejné.

Jak byste charakterizoval strategii litoměřického klubu?

Už tři roky máme stanovenou její podobu v tom směru, že cílem je pomoci vychovávat hráče do mládežnických reprezentací a seniorského hokeje. A pokud se nám to povede, chceme v této sezoně i s mladými hráči účinkovat s Litoměřicemi v prvoligovém play off.