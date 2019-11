Zatím to nevypadá špatně, říká kapitán Tomica o chomutovském týmu

Považujete svou dlouhou extraligovou etapu už za uzavřenou kapitolu? Necítíte třeba touhu přidat alespoň ještě několik startů?

Zaječí úmysly nemám. Pokud mě ale někdo bude chtít, a chomutovský klub mě například někam vymění, tak se může stát cokoli. Ale zatím chci být v Chomutově a pokusit se s ním uhrát dobrý výsledek v první lize.

Tušíte něco o případných nabídkách odjinud?

Asi nebyly, o ničem takovém nevím. Řešil bych to až podle situace. Měl jsem to dané, že i po sestupu z extraligy jsem se rozhodl určitě ještě rok hrát ve stejném klubu jako dosud.

Jak se vám z pozice kapitána režíruje a diriguje chomutovské mužstvo?

Je tady nebo přišlo sem plno mladých kluků, kteří se rvou o to, aby se zviditelnili. Hrají výborně. Musíme se ale dát trošku více ještě do kupy, pokud jde o systémové věci hokeje. Zatím to však nevypadá špatně. Snad v tomto trendu budeme pokračovat.

V Chomutově jste zažil čtyři extraligové sezony v řadě. Během nich se vedle zkušených borců, mezi něž patříte, odrazila k cestě do zámoří skupinka nadějných a cílevědomých hráčů. Jak to berete?

Trenéři jim dávali šanci. Za dobu, co jsem v Chomutově, se protočili v kádru Honza Rutta, David Kämpf, David Kaše, tehdy šestnáctiletý Jakub Lauko, loni další mladíček Gut a i teď je v týmu nový talent Vrhel, což svědčí o chomutovské hokejové líhni.

Je pro vás proces zabudovávání mladých hráčů do týmu něčím výjimečný?

To samé jsem zažil po příchodu do pražské Slavie před těmi dvaceti lety. Ale z opačného pohledu. Byl jsem mezi mladými kluky, kteří měli možnost hrát i vedle borců, co se tehdy vraceli do extraligy například i z NHL.

Zůstaňme u prvoligové současnosti. V posledních dvou zápasech před reprezentační přestávkou jste pokaždé skóroval, konkrétně v duelech s Kadaní a v Ústí nad Labem. Jaký je chomutovský výhled do dalšího průběhu sezony?

Pauza přišla zrovna v době, kdy jsem se rozstřílel (úsměv). I v první lize platí, že hlavní bude až play off, to je v podstatě nová soutěž.