Litoměřice v první lize válí. Extraligové kluby nám do týmu tolik nesahají, těší ředitele Fišeru

Litoměřické mužstvo prožívá momentálně velmi úspěšné období. Čemu to přisuzujete?

Daří se nám držet kádr pohromadě. Kluby z extraligy, odkud u nás hráči působí, do činnosti Litoměřic tolik nesahají. Mladí kluci zůstávají v jednom týmu, jsou v tréninkovém procesu a vědí, kde mají svoje místo. Nepřejíždějí z klubu do klubu a nemusí řešit cestování a být takříkajíc každý druhý den v jiném kolektivu. Jsme rádi, že jsou tady.

Znamená to, že svazový projekt s litoměřickým hokejem v první lize funguje na jedničku?

Kluby pochopily roli našeho týmu, nezasahují do jeho chodu a nechávají svým kmenovým hráčům, aby tady mohli být. Je to i na domluvě vedení klubů. Třeba se šéfem Komety Brno panem Zábranským máme dohodu, že v Litoměřicích hrají Střondala a Mlčák, kteří jsou také zapojeni do projektu s vyhlídkami na případný start na mistrovství světa dvacítek.

Trenéři Litoměřic přišli na rozbruslení v netradiční obuvi. Zdroj: HC Stadion Litoměřice

Televizeseznam.cz

A co například spolupráce s Litvínovem?

I když v tamním klubu mají svoje starosti v extralize, jezdí do Litoměřic jeho sportovní manažer Pepa Beránek. A zajímá se o litvínovské hráče, kteří tady působí.

Jak se probíhající přestávka v první lize promítla na litoměřickém celku?

Pět hráčů bylo nominováno do reprezentační dvacítky pro Turnaj čtyř ve Finsku. A trenér našeho klubového týmu David Bruk vede v těchto dnech reprezentační devatenáctku ve třech zápasech proti Finsku. Ve výběru je i litoměřická trojice hráčů.

Je náročné pro juniory skloubit v sezoně první ligu s reprezentačním programem?

Ligová soutěž má osmapadesát kol, potom ještě play off. Kluci jsou ale ve věku, kdy tuhle zátěž musí zvládat. Pracují s kvalitním kondičním trenérem a víc zápasů je nemůže rozhodit.

Hokejový trenér David Bruk povede ve WSM lize Litoměřice.

Josef Pešout, Právo

K oporám Litoměřic patří útočník Peter Jánský s bohatými extraligovými zkušenostmi. A taky v mužstvu působí dva finští útočníci Korkiakoski a Kangas. Jaký je ohlas na jejich angažmá?

To je věčné téma kritiků. Kdo chce, najde na tom pozitivní věci. Kdo nechce, může si nějakým způsobem najít nebo vymyslet negativní náhled. Finové ukazují jiný způsob hokeje, finskou školu. Mladí kluci se s nimi musí bavit a mluvit anglicky, rozhodně i po této stránce je to přínos.

Vzhledem k litoměřickému projektu zřejmě sledujete první ligu i z globálního pohledu. Co soudíte o její úrovni?

To se asi nedá po dvou měsících úplně objektivně posoudit. České Budějovice jsou v tabulce bodově odskočené a prokazují kvalitu. Velice dobře začala Poruba a drží se pořád nahoře. Jsou tam i další moravské celky. Není to rozhodně špatná soutěž.