Ve Spartě hrál s Tonem, nyní Žálčík vládne střelcům v první lize

Nejproduktivnější hráč první hokejové ligy Lukáš Žálčík se dvěma góly a jednou asistencí podílel na vítězství hokejistů LHK Prostějov v Ústí nad Labem 5:4 po nájezdech. Upevnil si tak vedoucí postavení v tabulce střelců i v kanadském bodování soutěže, v níž má bilanci 19+14. Přesto netajil zklamání ze ztráty jednoho bodu na severu Čech. „Můžeme si za to sami," řekl Žálčík v rozhovoru pro Sport.cz.

Pro úspěch v Ústí jste ale podle své statistiky zřejmě udělal maximum.

Takhle to neberu. Měl jsem dát ještě jeden gól v základní hrací době, abychom získali všechny tři body. Rozhodli jsme až v rozstřelu, což neznamená plnohodnotný zisk. To byl náš cíl. Že jsme ho nenaplnili, je škoda. Můžeme si za to sami.

V minulosti jste působil i v extralize. Jak jste se ocitl v pražské Spartě?

Sparta mě kdysi koupila jako juniora ze Šumperka. Působil jsem v ní od roku 2010 do sezony 2012/2013. Za trenérů Rulíka a Hořavy jsem odehrál asi dvacet zápasů. Pak přišel do Sparty pan trenér Jandač a pod ním jsem absolvoval celý extraligový ročník. Patřil jsem mezi mladíky a snažil jsem se sbírat zkušenosti. Ve Spartě tehdy zářili kanonýři Petr Ton, Michal Broš i další.

A co vaše druhá extraligová štace?

To bylo v sezoně 2017/2018 v Dukle Jihlava. Nejvyšší soutěž jsem tam hrál jen jeden rok, ale taky to byla velká zkušenost.

Zůstaňme u probíhající sezony v první lize. Můžete ji porovnat s extraligou?

V extralize se víc řeší herní systém. Obránci v ní mají určitě větší kvalitu, než ve druhé nejvyšší soutěži. A pro útočníky je těžké se v extralize výrazně a střelecky prosadit.

Prostějov figuruje až na desátém místě prvoligové tabulky. Přesto vládnete střelecké produktivitě společně se spoluhráčem Markem Račukem. Čemu to přičítáte?

Především souhře nás obou. Hrajeme s Markem Račukem přesilovky a tlačíme se do koncovky. Mezi nás zapadl i Lukáš Krejčík. Nějak nám to vychází, ale nezáleží na tom, kdo skóruje. V týmu působí i další útočníci Tomáš Nouza a Tomáš Divíšek, to jsou už legendy. Jsme rádi, že tady jsou s námi. A představují i podporu pro mladé hráče.

Jaké jsou aktuální záměry Prostějova?

Chceme si zajistit předkolo play off. Cílem je osmička v tabulce a věřím, že nějaká naděje na tuhle pozici pořád existuje.