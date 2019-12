Sedm hráčů Litoměřic zabojuje o mistrovství světa. Kluci si to zaslouží, říká trenér Tvrzník

Hned sedm hráčů, kteří nastupují v této sezoně za prvoligové Litoměřice, figuruje v širší nominaci české reprezentace do 20 let pro první přípravný kemp před mistrovstvím světa v Ostravě a v Třinci. Je to nejpočetnější zastoupení jednoho klubu ve výběru, což jen dokumentuje oprávněnost projektu s mladými hráči v první lize. „Za práci v našem týmu si kluci pozvánku a boj o nominaci zaslouží," říká jeden z litoměřických trenérů Daniel Tvrzník, který působí dlouhodobě v tamním klubu a v této sezoně vede tým společně s Davidem Brukem.

Když začneme na klubové úrovni, jak hodnotíte činnost mužstva v rámci projektu českého hokeje?

Jsou na to dva pohledy. Nějakým způsobem se by se asi s prvoligovým týmem pracovalo jinak, pokud by tady byl stabilní kádr s delší vizí. Na druhou stranu jsme už na hráčskou obměnu zvyklí. Práce s mladými kluky, to je každý trénink tak, nebo tak. Pro mě zábavná práce, živé dění. Takový je účel a úděl projektu. Kluci jsou tady od toho. Když slyším některé rádoby odborníky, kteří tvrdí, že mladí nehrají, tak ve statistikách je vidět jejich vytížení. Ze sedmi beků jich je pět do dvaceti let.

Jaká je tedy aktuální situace v litoměřickém kádru?

Úspěšné mužstvo se nám rozpadne. A budeme stavět nové od začátku. Hráči Jan Škorpík a Filip Přikryl jsou už v těchto dnech s reprezentační devatenáctkou na turnaji v Kanadě. A sedm hráčů se zúčastní prvního kempu reprezentační dvacítky ve Frýdku-Místku. Všem klukům to přejeme. Pracovali dobře a věřím, že někteří si během přípravy uhrají i účast na světovém šampionátu. Když by se tam v silné konkurenci dostali tři až čtyři hráči, byla by to odměna i potvrzení faktu, že projekt Litoměřic přináší v dané chvíli svoje ovoce.

Máte představu o doplnění litoměřického týmu při absenci reprezentačních adeptů?

Zůstanou nám tři obránci, což je velký zásah do mužstva. Navíc jsou zraněni zkušení bojovníci Aleš Pavlas a Martin Kadlec, jakož i talentovaný Krutil, hráč ročníku 2002. Musíme se poohlédnout po druhé lize a juniorce. A pokusíme se nováčky zabudovat do dospělého hokeje. Uvidíme, jak na tom budeme s kádrem, abychom mohli odehrát prvoligové zápasy. Nebudeme shánět velká a případně drahá jména, což není filozofie projektu.

Kromě mladíků disponují Litoměřice i dalšími hráči, kteří se výrazně prosazují v kanadském bodování první ligy. Třeba jako útočník Daniel Voženílek, který je dokonce v čele střelecké produktivity.

Dan je na kontraktu stále hráčem extraligových Pardubic, kde se točí spousta hráčů. Možná se bude o něm nějakým způsobem mluvit, ale pro nás to není otázka. Víme, že pochází z Pardubic, má tam rodinu. Nikdo mu nechce bránit. Ale platíme ho od léta a myslíme si, že by neměl odejít bez náhrady. To si nemůže dovolit žádný klub.

Pozornost poutá v současné době i finský útočník Markus Korkiakoski, čtvrtý nejlepší střelec soutěže. Jaká je jeho pozice?

Větší část sezony se ale trápil a byl z toho sám frustrovaný. Za poslední čtyři zápasy však nasbíral asi dvanáct kanadských bodů. Je v herní pohodě. Prosadil se i v minulém utkání na ledě Ústí nad Labem, ale ani jeho gól nám k bodům tentokrát nepomohl.