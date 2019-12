Č. Budějovice - Přerov 9:3 Hokejisté Motoru měli v první lize nabito, devět branek vstřelila i Poruba

Branky: 16. a 36. J. Kloz, 17. a 48. Gilbert, 13. Pýcha, 18. Prokeš, 26. Šimánek, 53. Christov, 55. M. Novák - 4. T. Doležal, 22. Moučka, 51. Goiš. Rozhodčí: Grech, Valenta - Belko, Tvrdík. Vyloučení: 8:9, navíc Gilbert, M. Beránek oba 10 min., N. Pavel 5 min. a do konce utkání, Allen 10 min. a do konce utkání - Krisl 5 min. a do konce utkání. Využití: 6:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 6011.