Dostat pět kusů v oslabení a vyhrát? Ne vždy to vyjde, řekl kouč Lubina po divokém zápase

O vítězství za tři body jste rozhodli pouhých jedenáct vteřin před koncem třetí třetiny. Je to velká úleva?

Každý zápas v této fázi je pro nás skoro klíčový. Nemůžeme ztrácet body, to je bez diskusí. Rýsovala se nám poklidnější výhra, ale domácí srovnali na 5:5 minutu před koncem, naštěstí jsme stačili dát ještě vítězný gól. Ne vždy to ale takhle vyjde.

Bylo utkání pro vás v něčem poučné a varující?

Hlavně je sportovní tragédií, že jsme udělali tolik faulů za jeden zápas a při hře v oslabení jsme dostali všech pět kusů. Mít tolik nesmyslných vyloučení a udělat zásadní chyby při bránění ve čtyřech hráčích na ledě, to se nemůže stávat. V tom vidím základní kámen zápasu, kdy jdou spolu v ruce stěžejní faktory hokeje.

Po sobotním startu v Ústí nad Labem hrajete už v pondělí v Sokolově. Jak to berete?

Z Ústí jsme jeli hned domů a v pondělí ráno vyrážíme znovu za docela vzdáleným soupeřem. Je to náročné cestování, ale nedá se nic dělat. Jako úkol jsme si z těchto dvou kol stanovili zisk šesti bodů. Věřím, že jde o reálný cíl a musí to tak být.

Na počátku sezony jste působil v extraligových Pardubicích a do Prostějova jste přišel až v průběhu stávajícího ročníku první ligy. Zamlouvá se vám letošní model soutěže?

Vím, že je moderní, když se všichni vyjadřují k různým systémům. Prostě vnímáme rozdělení na dvě skupiny, taková je skutečnost. První osmička má jisté play off, v Prostějově bojujeme o to, abychom skončili v té nižší skupině do konečné desítky pro předkolo play off. Před svými pronásledovateli máme nějaký náskok, ale týmy pod námi zatím odehrály o několik zápasů méně, a navíc se s nimi ještě potkáme.