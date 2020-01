Bartošák pracuje na návratu do zápasů. S kterým týmem se začal připravovat?

Na začátku nového kalendářního roku oznámil, že po pěti týdnech úspěšně dokončil intenzivní léčbu, na niž se dal kvůli psychickým problémům, které řešil i alkoholem. Šestadvacetiletý brankář Patrik Bartošák se vrací do tréninku a pokouší se znovu dostat do tempa. Kopřivnický rodák se začal připravovat s hokejisty prvoligové Jihlavy. Dukla o tom informovala na svých oficiálních stránkách.

Bartošák svou kariéru přerušil v polovině listopadu, kdy přiznal psychické problémy. Po rozvázání kontraktu s mistrovským Třincem, do něhož zamířil před aktuální sezonou z Vítkovic, podstoupil léčbu na klinice.

Po jejím konci účastník ZOH v roce 2018 a loňského MS začal trénovat na ledě s vítkovickými juniory, nyní se připravuje s A-týmem jihlavské Dukly. A navíc si ještě po trénincích přidává. To vše kvůli tomu, aby byl co nejdříve připravený na návrat do soutěžních zápasů.

Patrik Bartošák s trenérem brankářů Petrem Jarošem.

www.hcdukla.cz

„Patrik Bartošák absolvuje mj. tréninky s A-týmem Dukly a má další přípravu pod dohledem trenéra brankářů Petra Jaroše, který ho vedl v národním týmu. Dukla Jihlava momentálně nebude upřesňovat, jak dlouho bude bývalý gólman Třince v Jihlavě trénovat," uvedla Dukla.

Prozatím tak Bartošák zůstává bez angažmá. „Má to svůj vývoj. Patrik nejprve musí potrénovat a dohnat manko. Chytat určitě nezapomněl, věřím, že bude brzy připraven. Jeho hokejovou budoucnost teď nemá cenu blíž komentovat, protože k dohodě s žádným klubem zatím nedošlo," uvedl hráčův agent Vladimír Vůjtek mladší pro hokej.cz.