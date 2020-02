Pavelec znovu v brance! Byl hlavní hvězdou

Mistři světa dospělých i juniorů, držitelé extraligových titulů a další zkušení hokejisté se proháněli v nedělním podvečeru na ústeckém zimním stadionu. A to v rámci exhibice při loučení útočníka Jaroslava Roubíka a brankáře Martina Volkeho, dvou opor zdejšího klubu, s hráčskou kariérou. Do brankářské výstroje se oblékl i bývalý reprezentační gólman Ondřej Pavelec, který byl samozřejmě středem pozornosti fanoušků všech generací.

Pavelec, mistr světa z roku 2010 a stříbrný medailista ze šampionátu o rok později, se objevil v brance před veřejností poprvé v sezoně. „Předtím jsem chytal na exhibici loni v létě ve Znojmě. Je to nezvyk, jít do zápasu po tak dlouhé době, ale snad to šlo,“ glosoval svoje účinkování na ledě.

Jelikož pracuje u ústeckého týmu jako trenér brankářů, dobře zná oba loučící se hokejisty. „Jarda Roubík i Martin Volke jsou pohodáři. Takhle jsem je poznal. Každý by je chtěl mít za spoluhráče než hrát proti nim,“ vysekl Pavelec poklonu borcům, kteří zanechali v ústeckém klubu nesmazatelnou stopu.

O tom, kdy se Pavelec zase postaví do branky, prý zatím nemá tušení. „Když bude někdo pořádat exhibici a pozve mě, tak se půjdu sklouznout. Ale nevím, jestli se něco někde chystá nebo ne,“ usmál se bývalý gólman z NHL.

Kromě Pavelce se na ledě pohyboval i další mistr světa – někdejší obránce Martin Štěpánek, který má titul z roku 2000 z Petrohradu. V ústeckém klubu byl ještě loni asistentem trenéra u áčka, jinak dlouho trenérsky působí u mládeže.

Pojkar už nehraje

Zajímavostí je, že o rok později než Štěpánek získal titul světového šampiona i obránce David Pojkar, ale s českou dvacítkou na MS 2001 v Moskvě. „Pozvánka na exhibici mě potěšila, vždyť jsem hrál za Slovan Ústí i v jeho jediné extraligové sezoně 2007/2008. Momentálně už nikde nehraji, ale trénuji žáky v Letňanech,“ prozradil devětatřicetiletý Pojkar, jenž vybojoval v extralize s pražskou Slavií titul (2003) a dvě stříbra. A také působil v Litvínově a v Mladé Boleslavi.

Zbyněk Sklenička se podepisuje fanouškovi.

Josef Pešout, Právo

„Já jsem byl na ledě po dvou a půl letech,“ svěřil se Zbyněk Sklenička, jenž dříve rovněž oblékal ústecký dres, ale nejvíce si cení mistrovského titulu s Litvínovem z roku 2015. „Všechno se to sešlo neuvěřitelným způsobem,“ dával najevo dojetí při vzpomínce na historický úspěch Litvínova. „Teď už jsem mimo hokej, věnuji se práci a rodině. Ale do Ústí jsem rád přijel,“ pokýval hlavou Sklenička, jenž vystřídal během kariéry posty v útoku i v obraně.

Otec Hanzl vysvětlil neúčast Robina

Za starou gardu Slovanu Ústí nastoupil útočník Antonín Hanzl, otec reprezentanta Robina Hanzla ze Spartaku Moskva a Martina Hanzla z Litvínova. A měl vysvětlení pro to, proč nebyl Robin Hanzl na Švédských hrách, byť figuroval v původní nominaci. „V pondělí měli doma zápas s Petrohradem a Robin utrpěl lehčí zranění. Takže by asi nebylo vhodné, aby šel takříkajíc na krev do boje v reprezentaci. Jestli bude mít šanci na start na mistrovství světa, to netuším,“ uvedl Antonín Hanzl.

Pozorně sleduje i počínání mladšího syna Martina v Litvínově. „Když se člověk podívá na tabulku extraligy, tak je to tam dole hodně našlapané,“ připomíná předposlední příčku litvínovského týmu. Fakt, že Severočeši mají oproti posledním Pardubicím při jednobodovém náskoku k dobru ještě dva odložené duely, nepřeceňuje. „Kluky sice čekají ještě dohrávky s Třincem a Hradcem Králové, ale to nebudou snadné zápasy. Ostatně to se nedá říci o žádném utkání,“ přemítá otec zkušených útočníků.