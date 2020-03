První liga je ukončena, Jágrovo Kladno v extralize nahradí České Budějovice

Zbylý program aktuálního ročníku Chance ligy, druhé nejvyšší tuzemské hokejové soutěže, je kvůli pandemii koronaviru zrušen, série předkola play off už se nedohrají a čtvrtfinále ani nezačne. Postupujícím do extraligy se staly České Budějovice coby suverénní vítěz základní části. Sport.cz to potvrdil ředitel soutěže Pavel Setikovský. Razítko dal výkonný výbor Českého hokeje, který zasedal ve čtvrtek dopoledne.