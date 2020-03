Radikální rozhodnutí Pirátů! Chomutov propustil všechny hokejisty starší 22 let

„Jsme si vědomi, že náš krok vyvolá řadu emocí. Můžeme všechny ubezpečit, že z něj nemáme radost, ale pro budoucnost hokeje v Chomutově se bohužel jedná o jediné možné řešení, k němuž jsme jednomyslně došli po dlouhé debatě. Zrušení play off nám výrazně seškrtalo plánované příjmy. Pokud bychom na to nereagovali, mělo by to pro klub existenční důsledky," uvádí vedení Pirátů v prohlášení.

„Rozhodně nám nedělá radost, že musíme v zájmu budoucnosti klubu využít klauzuli smlouvy o vyšší moci, ale jiná cesta bohužel v tuto chvíli pro nás není," dodávají čelní představitelé chomutovského vedení.

„Nechceme, aby se naši mladí hráči, jejichž smlouvy jsou výrazně nižší než u starších hráčů, dostali do jakýchkoliv problémů, proto jejich smlouvy nevypovíme. U ostatních se jedná o jeden měsíc a menší část března. Věříme, že tento krok alespoň trochu zmírní dopady neočekávané situace na hráče," vysvětluje chomutovské vedení, proč se ukončení smlouvy týká jen hráčů starších 22 let.

Plošné výpovědi však prý ještě neznamenají, že by všichni, kterých se týkají, v příští sezoně za Piráty nenastupovali. „Chceme naše fanoušky ujistit, že není důvod k panice, i když to na první pohled může vypadat jinak. Sportovní manažer (Ivan Huml - pozn. aut.) má od nás za úkol jednat s hráči o nových smlouvách, které však poběží až od května, pokud vláda ukončí nouzový stav," uzavírá chomutovské vedení.

Třeba v extraligovém Hradci Králové vypověděli kontrakty s pěticí hráčů, kterým končila smlouva - s obránci Oskarsem Cibulskisem, Oscarem Eklundem, Tomášem Linhartem, Petrem Šidlíkem a útočníkem Lukášem Žejdlem.

Co stojí v hráčské smlouvě: Nemožnost klubu dostát svým povinnostem plynoucím z této smlouvy z důvodu vyšší moci (válka, živelní pohroma apod.), z důvodu přerušení ligy, které se klub účastní, a/nebo z důvodu ztráty oprávnění klubu ke sportovní činnosti, jež vykonává ke dni uzavření této smlouvy, je pro klub důvodem k výpovědi této smlouvy.

V prvoligovém Prostějov byla zase smlouva ukončena zkušenému útočníkovi Tomáši Divíškovi, jenž po sezoně končí s aktivní kariérou. Ve Vsetíně se přistupuje na snižování platů.