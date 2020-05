Návrat po devíti letech! První liga bude mít nového účastníka

Po rozhodnutí výkonného výboru hokejového svazu, že kvůli předčasně ukončené sezoně způsobené pandemií koronaviru můžou do Chance ligy postoupit nejlepší týmy základní části jednotlivých skupin druhé ligy Východ, Sever a Střed, si ve Vrchlabí vzali necelý měsíc na rozmyšlenou, jestli nabídku přijmou. Teď už se vedení Stadionu rozhodlo - podkrkonošský klub se do tuzemské druhé nejvyšší soutěže vrátí!

„Po všech poměrně náročných jednáních jsme dospěli k definitivnímu rozhodnutí, že podáme přihlášku do první ligy," uvedl klub v krátkém prohlášení na svých oficiálních stránkách.

„Máme připravený projekt, který by měl umožňovat dlouhodobé a kvalitní fungování v první lize. Momentálně ještě dotahujeme detaily a v nejbližších dnech přineseme konkrétní a podrobnější informace," dodalo Vrchlabí. Na podání přihlášky do první ligy má čas do 22. května.

https://www.facebook.com/hcvrchlabi/posts/10158554307538081

Vrchlabí v uplynulé sezoně druhé ligy suverénně ovládlo základní část skupiny Sever. Připsalo si jen pět porážek a na druhý Dvůr Králové nad Labem mělo osmnáctibodový náskok. Za mužstvo nastupovaly i legendy českého hokeje; Jaroslav Bednář, Petr Sýkora, Jan Hlaváč a před svým návratem do extraligových Pardubic i Tomáš Rolinek.

První ligu si Vrchlabí naposledy zahrálo v ročníku 2010/11, poté z ní odstoupilo. V minulých letech klub spolupracoval s Hradcem Králové, od příští sezony by se ale měl stát farmou Pardubic. Novým většinovým majitelem Dynama se totiž podle všeho stane podnikatel Petr Dědek, jenž je rodákem z Vrchlabí a tamější hokejový klub dlouhodobě finančně podporoval.