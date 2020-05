Chci navázat na práci Karla Mlejnka, říká nový trenér Sokolova

Co vás přivedlo do hokejového Sokolova?

Karel Mlejnek tady skončil ve všech funkcích s tím, že se bude naplno věnovat juniorské reprezentaci do dvaceti let. V Sokolově vybudoval nějakou cestu a v ní bychom chtěli v klubu pokračovat. Nastoupit po něm, to je pro mě velká čest. Že vedení angažovalo nové hráče a dotáhlo příchody posil, je ještě jeho práce. Klobouk dolů před ním. Složení kádru jsme spolu konzultovali. Převzal jsem pak i roli sportovního manažera.

Jaká je tedy strategie sokolovského klubu?

Od začátku jsme měli dohodu a shodu, že bychom chtěli zachovat jádro týmu. Parta je v kolektivním sportu důležitá. Snažili jsme se doplnit kádr o dva top beky a dva top útočníky. Těmi obránci jsou Jan Pohl z Dukly Jihlava a František Klejna z Karlových Varů. Z útočníků pak David Tůma ze Vsetína a Martin Kadlec z Litoměřic. Jsme rádi, že jsou tady a že jsme se s nimi domluvili. Navíc přišel dvacetiletý Vojtěch Kropáček z pražské Sparty. V jejím dresu dal před třemi lety svůj první gól v extralize na ledě Chomutova hned při svém premiérovém zápase v nejvyšší soutěži.

Když zmiňujete Spartu, vyšlo najevo, že se chystá spolupráce mezi oběma kluby. Máte o ní představu?

O jménech hráčů pro případné starty za Sokolov je předčasné spekulovat. Uvidí se až v září, kdy projdou přípravou ve Spartě a její trenéři si vyberou kádr. Podle toho se bude situace řešit.

Do jaké míry je reálná možnost, že by za Sokolov mohl nastoupit i sparťanský útočník Daniel Přibyl?

Dlouho hokej nehrál kvůli sérii zranění. Připadalo by to do úvahy ve formě střídavých startů, aby se dostal do zápasového rytmu.

Při nedávném působení v Kadani jste poznal při společné práci hokejové osobnosti Petra Klímu, Petra Rosola a na začátku sezony i Vladimíra Růžičku. Čím to bylo pro vás specifické?

Děkuji panu Klímovi, že jsem mohl být na střídačce s ním jako asistent a pak kromě něj ve trojici a následně i ve dvojici s panem Rosolem. Trenér Růžička jako konzultant nechodil na střídačku, ale jen na tréninky. Fakt, že jsem byl součástí týmu a měl šanci získávat zkušenosti, beru jako velký přínos.

Váš šestnáctiletý syn Tomáš Hamara mladší je ve Finsku. Jaké vypadá jeho hokejová současnost?

Působí v juniorce známého klubu Tappara Tampere. Teď tam do áčka přicházejí z české extraligy brankář Dominik Hrachovina z Liberce, obránce Michal Moravčík z Litvínova a útočník Jiří Smejkal ze Sparty. Syn hraje v obraně a předpokládám, že se bude s českými reprezentanty zřejmě potkávat na tréninku, v zázemí a na začátku nové sezony snad i na ledě.