Z Výtiska chce mít Přerost lídra týmu

To se tedy nečekalo. Protřelý hokejový obránce Jan Výtisk se po loučení s Vítkovicemi domluvil na novém angažmá s prvoligovým klubem HC Litoměřice. Takřka dvacet let působil výhradně v extralize, v níž odehrál přes tisícovku zápasů. V pro něj novém prostředí se potká s jedním z trenérů, kterého poznal už v nejvyšší soutěži. Je jím současný sportovní manažer litoměřického klubu Miroslav Přerost. „Honzu Výtiska jsem trénoval v Plzni,“ říká Přerost v rozhovoru pro Sport.cz na adresu zvučné posily.

Jaké máte zkušenosti s tímto zkušeným obráncem?

Byli jsme v jednom klubu v sezoně 2004-2005. Tehdy jsem vedl z postu hlavního trenéra Plzeň, asistenta mi dělal Jirka Kučera, a Honza Výtisk k nám přišel jako mladý kluk, ve třiadvaceti letech. Zrovna probíhala výluka v NHL a v Plzni za nás hráli Martin Straka, Jaroslav Špaček, Milan Kraft, Pavel Trnka i vítěz Stanley Cupu Martin Cibák. Honza Výtisk se už v té době prezentoval jako velmi obětavý a pracovitý hráč. V nesmírně silném kádru si vybojoval místo a byl už v tomto věku platným bojovníkem. Tahle charakteristika mu zůstala dodnes. Rád na něj vzpomínám.

Už jste se nyní setkali po jeho oznámeném příchodu do Litoměřic?

Zatím to necháváme být. Určitě si naši společnou štaci v Plzni připomeneme. Na to se nezapomíná, i když je tomu už patnáct let (úsměv).

Co od Jana Výtiska a jeho působení očekáváte?

Nabídli jsme mu nějakou roli, která se mu líbí. Zřejmě si taky vzpomněl na dobu, kdy měl kolem sebe starší hráče, a teď se to otočilo. Máme tady mladé kluky a Honza by se měl stát lídrem nejen na ledě, ale i v kabině. Znovu počítáme s tím, že v litoměřickém kádru budou adepti reprezentační dvacítky.

Pokud jde o další pohyb v kádru, kromě mladíků, kteří se posouvají do přípravy extraligových celků, ztratily Litoměřice i několik zkušených útočníků.

Nechceme nikoho přeplácet, a když někdo dostane lepší nabídku, bereme to reálně. Kanonýr Martin Kadlec odešel do Sokolova, Daniel Voženílek do Motoru České Budějovice a Fin Markus Korkiakoski do Poruby. Voženílkovi jsme za dva roky pomohli, že se jeho výkonnost zvedla. Byl žádaným zbožím pro extraligu, což je pro nás vizitkou dobré práce. A extraligu mu přejeme. Korkiakoski neakceptoval zájem klubu na setrvání, a tím to pro nás končí.

Zajímavou posilou Litoměřic je naopak Martin Procházka z prvoligového Vsetína. Má ale za sebou i řadu extraligových štací.

Prošel opravdu vícero kluby, ale já si ho pamatuji z reprezentace do dvaceti let. Jako trenér české reprezentace jsem ho vedl na mistrovství světa této kategorie v Malmö. Byl spoluhráčem Davida Pastrňáka, Dominika Simona, Jakuba Vrány, Davida Kämpfa, Ondřeje Kašeho a dalších kluků, kteří se dostali do NHL a působí v ní dodnes.

Byl jste nedávno jmenován novým hlavním trenérem české devatenáctky a stal jste se tak na svazové úrovni v nadsázce trenérským kolegou Martina Straky a Jaroslava Špačka při jejich práci asistentů nového reprezentačního kouče Filipa Pešána. Co byste svým někdejším plzeňským svěřencům poradil?

Martinu Strakovi ani Jardovi Špačkovi určitě radit nebudu (úsměv). Byli to výborní hráči a taky trenéři, mají obrovské množství zkušeností.