Tátu bolelo srdce, když ho viděl hrát proti Slavii. Teď se ikona sešívaných do Edenu vrací

Je jedním ze symbolů Slavie. Vždyť v červenobílém dresu strávil od svých osmnácti až do čtyřiatřiceti let nepřetržitých šestnáct sezon a získal za tu dobu dva extraligové tituly. Po pádu Pražanů do první ligy v roce 2015 však hokejový útočník Marek Tomica sešívané opustil a zamířil do Chomutova, který v té době naopak do nejvyšší soutěže postoupil. Nyní se vyhlášený dříč a bojovník; po pěti letech strávených u Pirátů; do prvoligové Slavie vrací.

„Pořád mám ke klubu velký vztah. Přiznám se, že se těším hrozně moc, prostředí tady dobře znám a vracím se v podstatě domů. Když jsem během karantény sledoval v televizi historické záběry z našich zápasů, tak mě to úplně vzalo," líčí pro slávistické oficiální stránky dnes devětatřicetiletý centr.

V minulé sezoně si s Chomutovem zahrál na slávistickém stadionu v Edenu jako soupeř hned třikrát a pokaždé slavil výhru. A byly to pro něj speciální zápasy.

„Oživily se mi vzpomínky, člověk tady zná střídačku, spoustu lidí kolem, to je výhoda a těším se, až si tady zase zahraju," přiznává rodák z Třebíče.

Slávista Marek Tomica na snímku z roku 2013.

Vlastimil Vacek, Právo

„Můj táta, jak už je starší, do Chomutova postupem času tolik nejezdil, protože to na něj bylo daleko, ale když jsme hráli minulý rok v Edenu, tak přijel a sám mi říkal, že tady strávil takového času a takového fandění, že ho z toho normálně bolí u srdce," říká Tomica, jenž za Slavii dosud odehrál 812 extraligových zápasů.

Další téměř dvě stovky přidal za Chomutov, který poslední dva roky vedl jako kapitán. Na konci března však Piráti kvůli ekonomickým problémům způsobeným pandemií koronaviru propustili všechny hráče starší 22 let, tedy i Tomicu.

Ve Slavii se nyní potká i s hráči, které v klubu zažil už při svém prvním působení - obránce Jana Nováka či útočníky Jiřího Doležala a Daniela Vrdlovce. „Pak si pamatuju Antyho (syn Milana Antoše), Hejdiče (Tadeáše Hejdu, bratra Jana Hejdy), kteří sem chodili jako děti. Pak jsou tu někteří lidi z vedení, další, co se točí kolem áčka, ledaři, lidi v hospodě," vypočítává juniorský mistr světa z roku 2001, který však za seniorskou reprezentaci odehrál jen dva duely.

Počítá s tím, že ve Slavii bude plnit i roli mentora mladých hráčů. „Nechci říkat jim úplně radit, spíš jim říct, co jsem zažil, s čím jsem měl zkušenosti já a co mi pomáhalo. Jde o to je podržet nebo zklidnit, protože kolikrát třeba hrají dobře a daří se jim a pak přijde v sezoně pokles formy a začnou se trápit. My, když jsme byli zobáci, tak jsme tu taky měli starší kluky, kteří poradili nebo nás usměrnili, a když bylo potřeba, tak i zařvali," vzpomíná si Tomica na své začátky.

Chomutovský kapitán Marek Tomica.

Petr Kozelek, www.piratichomutov.cz

V Edenu se potká s hlavním trenérem Martinem Štrbou, který jej vedl i v Chomutově na začátku uplynulého ročníku.

"S Martinem jsem se o svém příchodu osobně nebavil, asi bych sem šel, i kdyby tady byl jiný trenér. Samozřejmě kdyby Martin řekl, že o mě zájem nemá, tak bych se nikam nechtěl cpát," tvrdí Tomica.

„Je přísný, co řekne, to musí platit. Ale je vidět, že to hrál, takže na jednu stranu umí hráče seřvat, ale na druhou stranu je schopný poznat, kdy to nefunguje a má polevit. Je to takový cukr a bič, ale dělá to tak, jak by trenér měl," pochvaluje si svého staronového kouče.