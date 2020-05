Bednář, Sýkora, Hlaváč? Slavní veteráni pomohou Vrchlabí už jen příležitostně

V týmu Vrchlabí po postupu do první hokejové ligy končí zkušený obránce Jiří Vašíček a ofenziva se už nebude moct opírat o trio Jaroslav Bednář, Petr Sýkora a Jan Hlaváč, přestože hvězdní útočníci by mohli Stadionu občas vypomoci. Na klubovém webu to uvedl sportovní manažer Jiří Jakubec.