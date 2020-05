Jágr začal skládat pirátský gang

Šestadvacetiletý křídelník je chomutovský rodákem a odchovancem klubu, za který si v minulosti zahrál i tuzemskou nejvyšší soutěž. U Pirátů strávil Hlava i podstatnou část uplynulé sezony, ve 48 zápasech první ligy se blýskl 45 kanadskými body (18+27). V extralize pak v posledním ročníku odehrál i šest duelů za Karlovy Vary, do statistik se ale nezapsal.

„Jde o fyzicky velmi dobře připraveného hráče. Mezi jeho přednosti patří bruslení a síla. Poslední dvě sezony se mu produktivně velmi povedly. I proto si myslíme, že nám může pomoci k návratu do extraligy," soudí kladenský sportovní manažer a zároveň trenér David Čermák.

„Řekl bych, že v první lize není lepšího týmu. Kladno se chce vrátit zpátky do extraligy, a to je pro mě velká motivace a vlastně i důvod, proč jsem na nabídku od Rytířů kývl. V České republice navíc není historicky lepšího hráče, než jakým je Jaromír Jágr. I to bylo na nabídce určitě zajímavé," řekl po podpisu smlouvy Hlava, který měl v předminulé sezoně průměr téměř bodu na zápas i v EBEL za Znojmo.

Nicolas Hlava

Před prvním tréninkem s Rytíři se dočkal narážek, že je po Štochlovi s Pitulem už třetí kladenskou posilou od Pirátů. „Už padaly nějaké hlášky o tom, že se tu tvoří chomutovský gang. Jsem rád, že do začátku jdu tam, kde i pár kluků z Chomutova znám," směje se Hlava.

„Za sebe mohu slíbit bojovnost a rád bych navázal na poslední dvě sezony, které se mi v rámci produktivity velmi vydařily," uzavírá.

Kromě zmíněné chomutovské trojice získalo Kladno po pádu z extraligy i další dva útočníky - z Vítkovic Tomáše Gumana a z Prostějova Marka Račuka.